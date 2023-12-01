Первый день зимы 1 декабря 2023: какие поздравления отправить друзьям и близким

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Настоящий мужчина должен быть сильным и мужественным, чтобы стойко перенести наступающие зимние холода. Ему по плечу вернуться с удачной добычей, добиться победы любимой команды, отремонтировать «железного коня». Поэтому в поздравление стоит добавить немного маскулинности.
«Удачи в делах! Пусть первый день зимы сохранит тепло души, жар любви и мужественный блеск в глазах! Если ты способен ковать железо, пока горячо, не боишься холода и веришь в себя, зимние холода отступят перед тобой»
Стоит проявить немного фантазии и пожелать знакомому мужчине продвижения по карьерной службе. Или удачной рыбной ловли. Или завоеванию любимой женщины. Ведь главное — мужество в любую погоду!
Женщины издавна считались хранительницами домашнего очага, которые поддерживают дома тепло и уют, согревают в морозы и поддерживают в суровую и холодную пору. Поэтому поздравление должно быть нежным.
«Поздравляю тебя с первым днем зимы! Очень хочется, чтобы твое тепло согревало в это непростое время, а холода отступали перед твоей нежной силой. Пусть твоя зима будет сказочной, а слезы на глазах выступают только от снега и ветра»
Если же фантазия почему-то отсутствует, то можно отправить близким несколько «зимних» песен.
Впервые эта песня прозвучала в фильме «Чародеи». Многие зрители считали, что за юную героиню поет кто-то из представителей Большого Детского Хора. Но на самом деле известная певица Лариса Долина всего лишь немного изменила свою манеру исполнения.
Другая популярная песня стала известна в исполнении Эдуарда Хиля и впервые прозвучала 1 января 1971 в «Голубом огоньке». Для многих она до сих пор является символом зимы и настоящего праздника.
Песня «Пусть идет снег» является одной из самых популярных рождественских песен. Впервые она была исполнена в июле 1945 года американским музыкантом Воном Монро, однако признание получила в версии Фрэнка Синатры. В России композиция стала известна после выхода «Крепкого орешка», где звучит на финальных титрах.