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Published Сегодня, 01:15

Modified Сегодня, 01:15

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В Новосибирск постепенно приходит зима

Первый день зимы 2023: где празднуют 1 декабря в Новосибирске

1 декабря 2023, 01:15
Фото: Midjourney
В Новосибирск постепенно приходит зима
1 декабря наступит календарная зима. О том, где новосибирцы могут отпраздновать первый день зимы — в материале Atas. Info.

ЛДС «Сибирь-Арена». Всероссийский день хоккея

Новосибирским болельщикам хоккейного клуба «Сибирь» не придется долго размышлять над тем, где и как достойно встретить первый день зимы. 1 декабря календарно совпадает со Всероссийским днем хоккея, поэтому поклонники зрелищной игры могут пообщаться с единомышленниками в «Сибирь-Арене».

Помимо традиционных встреч хороших знакомых, исполнения гимна любимой команды в парке «Арена» и веселого отдыха новосибирцы могут сфотографироваться со снеговиком, пройти тематический квест и посмотреть мини-выставку игрушек. А уже 2 декабря поболеть за любимую команду в их матче против тольяттинской «Лады».

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City Pipes «Рок-хиты на шотландских волынках», ККК имени Маяковского, 19.00

Любителям рок-музыки и активных мероприятий стоит посетить концерт московского Оркестра шотландских волынщиков City Pipes. Музыканты известны своими выступлениями в резиденции посла Великобритании и на открытии Олимпийских игр в Лондоне.

Обычно знатоки шотландской музыки делят программу на две части: национальные произведения и знаменитые хиты академической, джазовой и рок-музыки на культовом шотландском инструменте. Если вы до сих пор не знаете, как звучат Queen или Scorpions под аккомпанемент волынки, то посетите концерт City Pipes!

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«Больше, чем спектакль!», Новосибирский драматический театр, 19.00

Новосибирским театралам представят лирическую комедию «Больше, чем спектакль!». В ней знаменитое изречение «Весь мир — театр и люди в нем — актеры» приобретает особый нюанс. Каждый из персонажей носит маску, которую со временем приходится снимать, зачастую с болью. Но преодолеть все это помогут ирония и любовь. Сценической площадкой может стать как полицейский участок, так и студенческое общежитие. И каждый из зрителей узнает себя.

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Бар «Руки вверх», Дискотека 90-х

По пятницам в баре «Руки вверх» (Красный проспект, 37) проходит традиционная дискотека 90-х, на которой новосибирцы могут танцевать и подпевать «Крошке моей» и «Где же ваши ручки?». До 21.00 вход бесплатный, потом действует депозит в 500 рублей (с заказом блюд — 1500 рублей). Народное караоке, зажигательные хиты и веселье — что еще для счастья нужно?

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#Общество#Новосибирск#Отдых#Хоккей#Бар#Хк сибирь#Спектакль#Концерт#Зима#Александр Ляхов
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