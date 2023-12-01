Первый день зимы 2023: где празднуют 1 декабря в Новосибирске

Новосибирским театралам представят лирическую комедию «Больше, чем спектакль!». В ней знаменитое изречение «Весь мир — театр и люди в нем — актеры» приобретает особый нюанс. Каждый из персонажей носит маску, которую со временем приходится снимать, зачастую с болью. Но преодолеть все это помогут ирония и любовь. Сценической площадкой может стать как полицейский участок, так и студенческое общежитие. И каждый из зрителей узнает себя.