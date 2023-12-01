Первый день зимы 2023: где празднуют 1 декабря в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:15
Published Сегодня, 01:15
Modified Сегодня, 01:15
Updated Сегодня, 01:15
Новосибирским болельщикам хоккейного клуба «Сибирь» не придется долго размышлять над тем, где и как достойно встретить первый день зимы. 1 декабря календарно совпадает со Всероссийским днем хоккея, поэтому поклонники зрелищной игры могут пообщаться с единомышленниками в «Сибирь-Арене».
Помимо традиционных встреч хороших знакомых, исполнения гимна любимой команды в парке «Арена» и веселого отдыха новосибирцы могут сфотографироваться со снеговиком, пройти тематический квест и посмотреть мини-выставку игрушек. А уже 2 декабря поболеть за любимую команду в их матче против тольяттинской «Лады».
Любителям рок-музыки и активных мероприятий стоит посетить концерт московского Оркестра шотландских волынщиков City Pipes. Музыканты известны своими выступлениями в резиденции посла Великобритании и на открытии Олимпийских игр в Лондоне.
Обычно знатоки шотландской музыки делят программу на две части: национальные произведения и знаменитые хиты академической, джазовой и рок-музыки на культовом шотландском инструменте. Если вы до сих пор не знаете, как звучат Queen или Scorpions под аккомпанемент волынки, то посетите концерт City Pipes!
Новосибирским театралам представят лирическую комедию «Больше, чем спектакль!». В ней знаменитое изречение «Весь мир — театр и люди в нем — актеры» приобретает особый нюанс. Каждый из персонажей носит маску, которую со временем приходится снимать, зачастую с болью. Но преодолеть все это помогут ирония и любовь. Сценической площадкой может стать как полицейский участок, так и студенческое общежитие. И каждый из зрителей узнает себя.
По пятницам в баре «Руки вверх» (Красный проспект, 37) проходит традиционная дискотека 90-х, на которой новосибирцы могут танцевать и подпевать «Крошке моей» и «Где же ваши ручки?». До 21.00 вход бесплатный, потом действует депозит в 500 рублей (с заказом блюд — 1500 рублей). Народное караоке, зажигательные хиты и веселье — что еще для счастья нужно?