Стало известно, когда откроется новый магазин ушедшего бренда IKEA в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:22
Published Сегодня, 01:22
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Updated Сегодня, 01:29
Он будет расположен в торговом центре «Кировский рынок» и будет предлагать широкий ассортимент мебели, посуды, предметов интерьера и текстиля.
Особое внимание будет уделено аксессуарам для дома. В магазине будет представлено около 2,9 тысяч наименований товаров. Однако стоит отметить, что цены будут немного выше, чем обычно, поэтому за качественные товары от шведского бренда придется заплатить немного больше.
Товары будут поставляться из других стран, где уже открыты магазины сети IKEA. Об этом сообщил НГС управляющий директор Роман Баженов. Компания уже имеет опыт продажи товаров в Казахстане, где до этого не было официальных магазинов IKEA.
Кроме того, в середине января 2024 года планируется открытие еще одной торговой точки в «Ленте» на Бердском шоссе, 2. Предприниматели также ведут переговоры о других возможных местах для открытия новых магазинов.