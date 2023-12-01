Стало известно, когда откроется новый магазин ушедшего бренда IKEA в Новосибирске

Особое внимание будет уделено аксессуарам для дома. В магазине будет представлено около 2,9 тысяч наименований товаров. Однако стоит отметить, что цены будут немного выше, чем обычно, поэтому за качественные товары от шведского бренда придется заплатить немного больше.