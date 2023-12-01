atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:22

Published Сегодня, 01:22

Modified Сегодня, 01:29

Updated Сегодня, 01:29

Магазин откроют в декабре

Стало известно, когда откроется новый магазин ушедшего бренда IKEA в Новосибирске

1 декабря 2023, 01:22
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Магазин откроют в декабре

В Новосибирске новый магазин IKEA откроется в конце декабря 2023

В конце декабря в Новосибирске откроется новый магазин IKEA.

Он будет расположен в торговом центре «Кировский рынок» и будет предлагать широкий ассортимент мебели, посуды, предметов интерьера и текстиля.

Особое внимание будет уделено аксессуарам для дома. В магазине будет представлено около 2,9 тысяч наименований товаров. Однако стоит отметить, что цены будут немного выше, чем обычно, поэтому за качественные товары от шведского бренда придется заплатить немного больше.

Товары будут поставляться из других стран, где уже открыты магазины сети IKEA. Об этом сообщил НГС управляющий директор Роман Баженов. Компания уже имеет опыт продажи товаров в Казахстане, где до этого не было официальных магазинов IKEA.

Кроме того, в середине января 2024 года планируется открытие еще одной торговой точки в «Ленте» на Бердском шоссе, 2. Предприниматели также ведут переговоры о других возможных местах для открытия новых магазинов.

IKEA со шведскими товарами откроется в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Год без IKEA — как живут новосибирцы без любимого бренда и чем его заменилиМэрии Новосибирска не удалось опротестовать выплату 3 млн рублей в пользу IKEAОткрытие арабского аналога IKEA в Новосибирске прокомментировал Минпромторг
#Общество#Новосибирск#Цены#Магазин#Мебель#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Сколько жилья хотят построить на территории завода «Сибсельмаш» в Новосибирске
30 ноября, 04:37
В Новосибирске Панферов высказался о возможной мобилизации после выборов президента
30 ноября, 04:56
Будет ажиотаж: в Новосибирск мчит поезд Деда Мороза — год назад к нему была очередь
30 ноября, 23:38
Особо опасен: вооруженный до зубов псих открыл стрельбу в новосибирском «Сан-Сити»
30 ноября, 06:02
Названа причина внезапной отмены концерта рок-группы «Алиса» в Новосибирске
Сегодня, 01:50
День хоккея 2023 в России: что творят болельщики в Новосибирске 1 декабря
Сегодня, 01:45