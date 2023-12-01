Три аварийных дома снесут в Новосибирске — за работы отдадут несколько миллионов

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
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Updated Сегодня, 03:34
В Октябрьском районе произведут снос трех аварийных домов. Расположены они на улицах Крамского и Коммунстроевская. Здания были построены в середине прошлого века.
Стоимость сноса составит 2,4 миллиона рублей. После демонтажа, исполнители также приведут территорию в порядок, уберут строительный мусор и выровняют землю с помощью бульдозера.
Выбор подрядной организации для проведения работ должен быть завершен в начале декабря. Согласно контракту, на снос зданий планируется три рабочих дня. Заявки на участие в тендере можно подать до 8 числа.