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Published Сегодня, 03:32

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Updated Сегодня, 03:34

Здания снесут

Три аварийных дома снесут в Новосибирске — за работы отдадут несколько миллионов

1 декабря 2023, 03:32
Фото: 1MI
Здания снесут

Три аварийных дома снесут в Октябрьском районе Новосибирска в 2023 году

В Новосибирске планируется снести три аварийных дома на улицах Крамского и Коммунстроевская. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В Октябрьском районе произведут снос трех аварийных домов. Расположены они на улицах Крамского и Коммунстроевская. Здания были построены в середине прошлого века.

Стоимость сноса составит 2,4 миллиона рублей. После демонтажа, исполнители также приведут территорию в порядок, уберут строительный мусор и выровняют землю с помощью бульдозера.

Выбор подрядной организации для проведения работ должен быть завершен в начале декабря. Согласно контракту, на снос зданий планируется три рабочих дня. Заявки на участие в тендере можно подать до 8 числа.

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#Новосибирск#Демонтаж#Эмилия Губарева#Рабочие#Октябрьский район
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