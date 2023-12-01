Власти Новосибирска призывают горожан к массовой лепке снежных баб

«Мы просим всех жителей города Новосибирска, весь бизнес, всех предпринимателей, если у вас будет желание и вы хотите поддержать, что мы являемся столицей снежной бабы, пожалуйста, сделайте своим коллективом, или у себя рядом со школой, или рядом с производством, снежную бабу. Или нарисуйте ее в любом формате и украсьте свои подразделения. Мне кажется, будет очень хорошо, когда гости нашего города будут идти по улицам и везде видеть снежную бабу», — заявила вице-мэр в пресс-центре агентства ТАСС.