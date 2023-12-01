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Published Сегодня, 08:02

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Updated Сегодня, 08:04

Для лепки снежных баб необходима определенная погода

Власти Новосибирска призывают горожан к массовой лепке снежных баб

1 декабря 2023, 08:02
Фото: Мария Черешнева
Для лепки снежных баб необходима определенная погода
Снежная баба должна стать зимним символом Новосибирска. К флешмобу по установке снеговиков везде, где только возможно, призвала вице-мэр Анна Терешкова

На фоне подачи заявления о регистрации прав на слоган «Новосибирск — родина снежных баб» вице-мэр Анна Терешкова призвала всех горожан включиться в кампанию по установке снеговиков, где только это возможно.

«Мы просим всех жителей города Новосибирска, весь бизнес, всех предпринимателей, если у вас будет желание и вы хотите поддержать, что мы являемся столицей снежной бабы, пожалуйста, сделайте своим коллективом, или у себя рядом со школой, или рядом с производством, снежную бабу. Или нарисуйте ее в любом формате и украсьте свои подразделения. Мне кажется, будет очень хорошо, когда гости нашего города будут идти по улицам и везде видеть снежную бабу», — заявила вице-мэр в пресс-центре агентства ТАСС.

О том, какие новогодние активности планируются в Новосибирске на Новый год-2024 читайте в нашем специальном материале.

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#Новосибирск#Снег#Украшения#Снежные бабы#Новый год в Новосибирске 2024
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