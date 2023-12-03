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Published Сегодня, 12:11

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Updated Сегодня, 12:13

Вылет задержан

53 пассажира ждут 38 часов вылета из Новосибирска в Якутию

3 декабря 2023, 12:11
Фото: atas.info
Вылет задержан
Рейс из Новосибирска в Якутию задержан уже на 38 часов из-за технической неисправности самолета.

В аэропорту Новосибирска возникли проблемы с рейсом авиакомпании «ИрАэро», который должен был отправиться в Якутию. Вылет задерживается уже на 38 часов.

Это уже второй случай подобного инцидента за последние три дня. В прошлый раз самолет вернулся из-за сбоя в системе управления.

Сейчас причиной задержки также является техническая неисправность. Вылет перенесли на 4:20 утра 4 декабря. 53 пассажира оказались заложниками этой ситуации. Их правами занимаются сотрудники прокуратуры.

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#Транспорт#Новосибирск#Толмачево#Прокуратура#Самолет#Эмилия Губарева#Вылет
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