53 пассажира ждут 38 часов вылета из Новосибирска в Якутию

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
В аэропорту Новосибирска возникли проблемы с рейсом авиакомпании «ИрАэро», который должен был отправиться в Якутию. Вылет задерживается уже на 38 часов.
Это уже второй случай подобного инцидента за последние три дня. В прошлый раз самолет вернулся из-за сбоя в системе управления.
Сейчас причиной задержки также является техническая неисправность. Вылет перенесли на 4:20 утра 4 декабря. 53 пассажира оказались заложниками этой ситуации. Их правами занимаются сотрудники прокуратуры.