Новосибирца били бочкой по голове ради развлечения в известном баре

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
В баре «Антигламур» произошел инцидент: вместо безопасных развлечений, молодые люди решили провести экстремальную игру, в которой надо было бить посетителя по голове огромной металлической бочкой из-под напитков.
Очевидцы засняли это происшествие и опубликовали видео в телеграмм-канале «ЧП Новосибирск». Парню дали каску, но это не помогло полностью избежать травм.
В результате таких жестоких развлечений, сибиряк получил легкое сотрясение мозга и шишку на голове.