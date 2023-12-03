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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

Парень получил сотрясение

Новосибирца били бочкой по голове ради развлечения в известном баре

3 декабря 2023, 15:03
Фото: 1MI
Парень получил сотрясение
Парень в новосибирском клубе стал жертвой экстремального развлечения, в результате которого его ударили бочкой по голове.

В баре «Антигламур» произошел инцидент: вместо безопасных развлечений, молодые люди решили провести экстремальную игру, в которой надо было бить посетителя по голове огромной металлической бочкой из-под напитков.

Очевидцы засняли это происшествие и опубликовали видео в телеграмм-канале «ЧП Новосибирск». Парню дали каску, но это не помогло полностью избежать травм.

В результате таких жестоких развлечений, сибиряк получил легкое сотрясение мозга и шишку на голове.

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