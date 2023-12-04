В Бердске будут восстанавливать детали двигателей Boeing и Airbus

До конца 2024 года на Бердском электромеханическом заводе (БЭМЗ) будет внедрена технология восстановления лопаток турбин лайнеров производства компаний Airbus и Boeing. Методика разработана специалистами новосибирского Института теоретической и прикладной механики СО РАН. Опытные образцы уже готовы и получили положительное заключение, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на научного руководителя института, академика Василия Фомина.