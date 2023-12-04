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Производить аналоги отечественная промышленность не может

В Бердске будут восстанавливать детали двигателей Boeing и Airbus

4 декабря 2023, 02:19
Фото: 1MI
Производить аналоги отечественная промышленность не может

На заводе под Новосибирском будут восстанавливать детали для Airbus и Boeing

Разработки ученых новосибирского Академгородка позволят начать восстановление лопаток двигателей импортных авиалайнеров на Бердском электромеханическом заводе

До конца 2024 года на Бердском электромеханическом заводе (БЭМЗ) будет внедрена технология восстановления лопаток турбин лайнеров производства компаний Airbus и Boeing. Методика разработана специалистами новосибирского Института теоретической и прикладной механики СО РАН. Опытные образцы уже готовы и получили положительное заключение, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на научного руководителя института, академика Василия Фомина.

По словам Фомина, отечественные технологии производства лопаток для авиационных двигателей не подходят для импортных лайнеров. Поэтому в условиях санкций единственный путь продлить ресурс моторов — восстановление изношенных деталей.

Ранее БЭМЗ был приобретен авиакомпанией S7 именно для этих целей.

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#Транспорт#Новосибирск#Академгородок#Восстановление#Самолет#Бердск#Двигатель#БЭМЗ
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