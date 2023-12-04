В Бердске будут восстанавливать детали двигателей Boeing и Airbus

Posted Сегодня, 02:19
Published Сегодня, 02:19
Modified Сегодня, 02:21
Updated Сегодня, 02:21
До конца 2024 года на Бердском электромеханическом заводе (БЭМЗ) будет внедрена технология восстановления лопаток турбин лайнеров производства компаний Airbus и Boeing. Методика разработана специалистами новосибирского Института теоретической и прикладной механики СО РАН. Опытные образцы уже готовы и получили положительное заключение, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на научного руководителя института, академика Василия Фомина.
По словам Фомина, отечественные технологии производства лопаток для авиационных двигателей не подходят для импортных лайнеров. Поэтому в условиях санкций единственный путь продлить ресурс моторов — восстановление изношенных деталей.
Ранее БЭМЗ был приобретен авиакомпанией S7 именно для этих целей.