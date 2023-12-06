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С начала осени курятина подорожала

Цены растут, пенсии — нет: на «заоблачную» стоимость курятины жалуются бердчане

6 декабря 2023, 01:03
Фото: Оксана Артемова / 1MI
С начала осени курятина подорожала

Бердчане пожаловались на «заоблачную» стоимость курицы местному депутату

Цены на курятину становятся неконтролируемыми. Жители Бердска жалуются, что они растут с высокой скоростью, и горожане уже не могут себе позволить ранее самое бюджетное мясо. С жалобами бердчане обратились к депутату.

Жители округа №14 в Бердске обратились к местному депутату Фирузу Хасанову с жалобами на высокую стоимость куриного мяса в магазинах. В письменном обращении граждан указывается, что цена на куриное мясо растут, но «пенсии остаются прежними». Жители Бердска отмечают, что курица является одним из основных продуктов для людей, страдающих диабетом.

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Килограмм обойдется более чем в 250 рублей
Фото: Фируз Хасанов VK

Местные жители просят депутата разобраться в причинах роста цены на курицу и «прекратить несправедливое увеличение цен на основные продукты».

Хасанов подчеркивает, что по его мнению, причина повышения цены на курицу уже не объясняется ростом цен на корма или топливо, так как стоимость свинин или говядины остаются примерно на том же уровне. Депутат планирует проверить данную информацию и обратиться в контролирующие органы.

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