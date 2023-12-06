Цены растут, пенсии — нет: на «заоблачную» стоимость курятины жалуются бердчане

Posted Сегодня, 01:03
Published Сегодня, 01:03
Modified Сегодня, 01:05
Updated Сегодня, 01:05
Жители округа №14 в Бердске обратились к местному депутату Фирузу Хасанову с жалобами на высокую стоимость куриного мяса в магазинах. В письменном обращении граждан указывается, что цена на куриное мясо растут, но «пенсии остаются прежними». Жители Бердска отмечают, что курица является одним из основных продуктов для людей, страдающих диабетом.
Местные жители просят депутата разобраться в причинах роста цены на курицу и «прекратить несправедливое увеличение цен на основные продукты».
Хасанов подчеркивает, что по его мнению, причина повышения цены на курицу уже не объясняется ростом цен на корма или топливо, так как стоимость свинин или говядины остаются примерно на том же уровне. Депутат планирует проверить данную информацию и обратиться в контролирующие органы.