Цены растут, пенсии — нет: на «заоблачную» стоимость курятины жалуются бердчане

Хасанов подчеркивает, что по его мнению, причина повышения цены на курицу уже не объясняется ростом цен на корма или топливо, так как стоимость свинин или говядины остаются примерно на том же уровне. Депутат планирует проверить данную информацию и обратиться в контролирующие органы.