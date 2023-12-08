100 кроватей бойцам СВО доставили казаки в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Сто новых кроватей и антисептики доставили добровольцы-казаки в филиал санатория «Ельцовка» — комплекс «Приволжский» Минобороны России. Эта помощь пригодится бойцам СВО, проходящим реабилитацию после ранений.
Акцию предоставления помощи организовали участник Новосибирского казачьего общества имени Атамана Ермака Артём Кондрахин, совместно с волонтерским центром «Социум». Акция волонтеров была поддержана руководством Новосибирской области. Руководство санатория поблагодарило добровольцев за поддержку.
Напомним, ранее Атас.инфо рассказывал, как раненые на СВО бойцы проходят курс реабилитации в новосибирских санаториях по программе губернаторского сертификата. Особенно трогает история бойца, получившего 25 осколочных ранений.
А один из жителей Новосибирской области, потерявший ноги на СВО, имеет шансы стать современным Маресьевым. Боец планирует заменить протезы на современные и снова отправиться в бой в зону СВО.