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Казаки привезли 100 кроватей бойцам СВО

100 кроватей бойцам СВО доставили казаки в Новосибирске

8 декабря 2023, 06:04
Фото: ТГ-канал правительства Новосибирской области «Новосибирь»
Казаки привезли 100 кроватей бойцам СВО
Сто новых кроватей и антисептики доставили добровольцы-казаки в филиал санатория «Ельцовка» — комплекс «Приволжский» Минобороны России. Эта помощь пригодится бойцам СВО, проходящим реабилитацию после ранений.

Сто новых кроватей и антисептики доставили добровольцы-казаки в филиал санатория «Ельцовка» — комплекс «Приволжский» Минобороны России. Эта помощь пригодится бойцам СВО, проходящим реабилитацию после ранений.

Акцию предоставления помощи организовали участник Новосибирского казачьего общества имени Атамана Ермака Артём Кондрахин, совместно с волонтерским центром «Социум». Акция волонтеров была поддержана руководством Новосибирской области. Руководство санатория поблагодарило добровольцев за поддержку.

Напомним, ранее Атас.инфо рассказывал, как раненые на СВО бойцы проходят курс реабилитации в новосибирских санаториях по программе губернаторского сертификата. Особенно трогает история бойца, получившего 25 осколочных ранений.

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А один из жителей Новосибирской области, потерявший ноги на СВО, имеет шансы стать современным Маресьевым. Боец планирует заменить протезы на современные и снова отправиться в бой в зону СВО.

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#Дмитрий Тростников#Новосибирск#Новосибирская область#Волонтеры#СВО#Реабилитация#Санаторий#Бойцы СВО#Казаки
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