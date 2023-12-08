Горнолыжные трассы в Новосибирской области: когда начнут работать

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
В декабре 2023 года, пожалуй, лучшей новостью для новосибирских любителей горных лыж и сноуборда стало сообщение о возобновлении работы «Юрманки» в Маслянинском районе. В то же время собственники базы «Пихтовый гребень» заявили, что ГЛК в этом сезоне работать не будет. Далее подробности.
Максимальная определенность с началом работы у ГЛК «Юрманка» в Маслянинском районе.
«16 декабря начинает свою работу горнолыжный комплекс „Юрманка“! В этот день будут работать оба подъемника — бугельный и кресельный, бэби-лифт и подьемник для сноутьюбов. А еще открыты кафе, где вы можете перекусить и отдохнуть». — говорится в сообщении в официальной группе в социальной сети ВКонтакте.
Стоимость дневного ски-пасса в выходные дни составляет 1700 рублей, в будни 1200. Абонемент на полдня — 1100 и 700 рублей соответственно. Разовые подъемы что на бугеле, что на кресле — 200/100 рублей. О том, будет ли работать в этом сезоне комплекс гостевых домиков, на сайте комплекса ничего не сообщается.
Комплекс, расположенный в 130 километрах от города, полноценно не работал с 2021 года из-за имущественных споров собственников.
А вот ГЛК «Новососедово», расположенный в нескольких километрах от «Юрманки», в этом сезоне, как и на протяжении последних нескольких лет, вновь не откроется. Его судьба покрыта туманом и вряд ли стоит ждать, что комплекс примет туристов в обозримом будущем. Еще в 2019 году комплекс, как сообщалось на официальном сайте, был закрыт на ремонт. В реальности никаких работ по обслуживанию склонов и подъемников не производилось. Неофициально причиной остановки ГЛК назывались финансовые проблемы у собственников. Несколько компаний, которые владели комплексом, гостиницами и заведениями общепита для любителей горнолыжного отдыха возглавлял известный в Новосибирское застройщик, владелец группы компаний «Дискус» Алексей Джулай.
В Тогучинском районе, в 70 километрах от Новосибирска расположен ГЛК «Горный». Небольшая горка с видом на исправительную колонию оборудована бугельным подъемником, который обслуживает две трассы. Несмотря на слабо развитую инфраструктуру у подножия, ГЛК имеет стабильное количество поклонников. О предполагаемой дате открытия администрация комплекса ничего пока не сообщает.
Что касается актуальных цен на услуги, то абонемент на полдня обойдется в 700 рублей, дневной ски-пасс стоит 1000 рублей, вне зависимости от того, приехали вы кататься в будни или в выходные. Есть и такая экзотическая услуга, как катание на банане. Для взрослых это развлечение стоит 200 рублей, для детей стоимость одного заезда 150 рублей.
Еще один небольшой ГЛК в Тогучинском районе этой зимой работать не будет. «Сезона 2023-24 не будет. База закрыта на реконструкцию», — гласит лаконичное объявление в группе в ВК комплекса «Пихтовый гребень». Ранее сообщалось, что собственники «Пихтового гребня» получили 3 млн рублей на реконструкцию в рамках государственного гранта. Деньги предназначались для обновления гостиницы. Какая здесь связь с работой подъемников и склонов — непонятно.
ГЛК «Иня» в Первомайском районе Новосибирска смело можно назвать самым интересным и посещаемым горнолыжным склоном в черте города. Удобное расположение и наличие освещения на трассе позволяют привлекать любителей активного отдыха в формате «катнуть после работы». Традиционно, за счет системы искусственного оснежения, «Иня» первой среди городских комплексов открывала сезон. В этом году снежные пушки начали работать 2 ноября, но аномальное потепление перечеркнуло все планы на ранее открытие.
Сейчас в администрации говорят, что «готовятся к открытию», но точной даты не называют. Предположительно, речь идет о следующей субботе, 16 декабря, но все будет завесить от температуры воздуха, если она будет ниже 25 градусов мороза, подъемники не запустят. Цены на сезон 2023-24 тоже пока не обнародованы.
Расположенный в 10 километрах от Академгородка ГЛК «Ключи» в этом году удивил самым ранним анонсом технического открытия. 6 декабря планировалось запустить бугель на Южном склоне. Автору этих строк не удалось найти очевидцев, которые бы поделились впечатлениями от первых спусков. Но, судя по видео, которым сопровождался анонс, состояние склона еще оставляет желать лучшего. Впрочем, 7 декабря администрация комплекса сообщила о том, что его работа остановлена на неопределенное время, до того, как спадут морозы.
Трехчасовой ски-пасс в будни в этом сезоне стоит 800 рублей, абонемент на весь день 1000 рублей. В выходные дни действует только трехчасовой абонемент стоимостью 1000 рублей. Разовый подъем на бугеле обойдется в 100 рублей вне зависимости от дня недели. За въезд на территорию комплекса на автомобиле придется заплатить 200 рублей.
Небольшая трасса в Октябрьском районе около пединститута не имеет широкой популярности среди горожан, но у нее давно сложился свой круг поклонников. Склон протяженностью 300 метров обслуживается единственным бугельным подъемником, однако плюсом является наличие освещения, что позволяет кататься до 22 часов. Еще один плюс — неплохая подготовка склона. А вот минус для туристов — во время тренировок детской горнолыжной спортивной секции, которая работает на базе ГЛК, пользование подъемником для остальных запрещено.
Предполагаемую дату открытия, равно как и актуальный прайс-лист на сезон 2023-24, администрация комплекса пока не озвучивала.
ГЛК «Горский», расположенный по-соседству с ЛДС «Арена» в Ленинском районе, является базой для спортшколы олимпийского резерва по сноуборду. Собственно, назвать его горнолыжным комплексом можно лишь условно — правильнее говорить о сноуборд-парке с трамплинами и фигурами для фристайла. Несмотря на спортивную направленность комплекса, пользоваться его подъемниками и склонами могут все желающие, но для этого необходимо пройти процедуру так называемой аккредитации. Она подразумевает получение специальных карт для доступа на склон после лекции о безопасности и правилах поведения от тренеров спортшколы. Лыжникам выход на склон тоже разрешен.
Комплекс начал работу 2 декабря, но сейчас из-за морозов подъемники остановлены.
Стоимость аккредитационной карты в сезоне 2023=24 — 300 рублей. Один подъем на канатной буксировочной дороге стоит 60 рублей, при разовой покупке 250 подъемов — 40 рублей. Есть возможность приобретения сезонного абонемента, он обойдется в 30 тысяч рублей.