Горнолыжные трассы в Новосибирской области: когда начнут работать

А вот ГЛК «Новососедово», расположенный в нескольких километрах от «Юрманки», в этом сезоне, как и на протяжении последних нескольких лет, вновь не откроется. Его судьба покрыта туманом и вряд ли стоит ждать, что комплекс примет туристов в обозримом будущем. Еще в 2019 году комплекс, как сообщалось на официальном сайте, был закрыт на ремонт. В реальности никаких работ по обслуживанию склонов и подъемников не производилось. Неофициально причиной остановки ГЛК назывались финансовые проблемы у собственников. Несколько компаний, которые владели комплексом, гостиницами и заведениями общепита для любителей горнолыжного отдыха возглавлял известный в Новосибирское застройщик, владелец группы компаний «Дискус» Алексей Джулай.