«Стать кошкой»: новосибирец шесть часов подряд спасал кошачью семью

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Как сообщает Сибкрай.ru, к мужчине обратились за помощью жительницы многоэтажного жилого дома на улице Лебедевского. Женщины заметили, что к их подъезду прибилась кошка с котятами. Животное пытались поймать, но это сделать не удалось.
Алексей Аникин ловит кошек специальными клетками-ловушками и отправляет на передержку. В первый день после основной работы сибиряк взял ключи от подвала и принялся искать котят. В течение нескольких часов малыши были найдены и находились в тепле.
Во второй день Алексей в течение шести часов обошел все дома и подъезды в округе, заглянул под бетонные плиты, ходил по заброшенной стройке и обследовал разрушенное здание школы. В итоге он вспомнил, что кошка прибежала бы назад к плитам, чтобы проверить, нет вернулись ли котята.
«Чтобы поймать кошку, я должен сам стать как кошка. Ощутить то же самое, что и кошка. Думать, как кошка. Увидеть этот мир глазами кошки. Вытерпеть то же самое, что вытерпела кошка», — написал позже Алексей Аникин в своем блоге.
В итоге мать благополучно воссоединилась со своими детьми. Позже оказалось, что нестерилизованную кошку попросту выбросили из дома на верную смерть.
«Они точно бы погибли на следующую ночь, находясь между холодными бетонными плитами. В –30 это верная смерть. Мне удалось спасти их вовремя», — заметил сибиряк.