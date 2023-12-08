«Стать кошкой»: новосибирец шесть часов подряд спасал кошачью семью

Во второй день Алексей в течение шести часов обошел все дома и подъезды в округе, заглянул под бетонные плиты, ходил по заброшенной стройке и обследовал разрушенное здание школы. В итоге он вспомнил, что кошка прибежала бы назад к плитам, чтобы проверить, нет вернулись ли котята.