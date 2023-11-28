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Пенсионерка из Новосибирска принесла усыплять семь котов

Пенсионерка из Новосибирска принесла усыплять семь котов из-за парализованного сына

28 ноября 2023, 05:34
Фото: k.com/varezhka_bf

Пенсионерка из Новосибирска принесла усыплять семь котов

В Новосибирске волонтеры помогли старой женщине, которая оказалась в трудном положении: они забрали часть ее кошек, чтобы ей было проще ухаживать за парализованным сыном.

Пожилая 84-летняя женщина оказалась перед нелегким выбором: ее взрослого сына парализовало, и врачи сказали, что после выписки из больницы инвалид должен вернуться в дом без кошек. В то время у них жили семь подобранных с улицы питомцев. Пенсионерка решила, что будет лучше усыпить их, чем позволить им мучиться на улице. Она обратилась в ветеринарную клинику с просьбой провести эти процедуры. Однако врач предложил альтернативное решение.

Ветеринарный врач осмотрел кошек и пришел к выводу, что они относительно здоровы. Хотя у них были проблемы с ушами и отодектозом, но это лечится. Врач не захотел их усыплять и связался с волонтерами, чтобы найти другое решение. В свою очередь, ветеринар предложил бесплатно провести стерилизацию для всех семи животных, рассказал Сибкрай ru волонтер Алексей Аникин.

Зоозащитник обратился в благотворительный фонд «Варежка». Защитники животных откликнулись и приехали к дому пенсионерки. Они убедились, что старая женщина, несмотря на свои ограниченные условия жизни, очень любит кошек. Принятие такого решения было очень трудным для нее. Сейчас питомцев хотят пристроить новым хозяевам.

Все коты этой бабушки оказались на улице не просто так, они были когда то домашними, некоторые из них были стерилизованы, — подчеркнула представитель фонда Анна Верниковская.
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#Новосибирск#Животные#Волонтеры#Кошка#Зоозащитники#Эмилия Губарева#Кошки
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