Пенсионерка из Новосибирска принесла усыплять семь котов из-за парализованного сына

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
Пожилая 84-летняя женщина оказалась перед нелегким выбором: ее взрослого сына парализовало, и врачи сказали, что после выписки из больницы инвалид должен вернуться в дом без кошек. В то время у них жили семь подобранных с улицы питомцев. Пенсионерка решила, что будет лучше усыпить их, чем позволить им мучиться на улице. Она обратилась в ветеринарную клинику с просьбой провести эти процедуры. Однако врач предложил альтернативное решение.
Ветеринарный врач осмотрел кошек и пришел к выводу, что они относительно здоровы. Хотя у них были проблемы с ушами и отодектозом, но это лечится. Врач не захотел их усыплять и связался с волонтерами, чтобы найти другое решение. В свою очередь, ветеринар предложил бесплатно провести стерилизацию для всех семи животных, рассказал Сибкрай ru волонтер Алексей Аникин.
Зоозащитник обратился в благотворительный фонд «Варежка». Защитники животных откликнулись и приехали к дому пенсионерки. Они убедились, что старая женщина, несмотря на свои ограниченные условия жизни, очень любит кошек. Принятие такого решения было очень трудным для нее. Сейчас питомцев хотят пристроить новым хозяевам.
— Все коты этой бабушки оказались на улице не просто так, они были когда то домашними, некоторые из них были стерилизованы, — подчеркнула представитель фонда Анна Верниковская.