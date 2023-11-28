Пенсионерка из Новосибирска принесла усыплять семь котов из-за парализованного сына

Пожилая 84-летняя женщина оказалась перед нелегким выбором: ее взрослого сына парализовало, и врачи сказали, что после выписки из больницы инвалид должен вернуться в дом без кошек. В то время у них жили семь подобранных с улицы питомцев. Пенсионерка решила, что будет лучше усыпить их, чем позволить им мучиться на улице. Она обратилась в ветеринарную клинику с просьбой провести эти процедуры. Однако врач предложил альтернативное решение.