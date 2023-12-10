Нобелевская премия-2023: были ли в истории награды лауреаты из Новосибирска

История с ученым из Института ядерной физики СО РАН в свое время наделала немало шума в околонаучных кругах. В 2004 году трое ученых из США, исследовавших заряды в ядре атома, были удостоены Нобелевской премии за открытие «произвольности асимптоты в теории сильных взаимодействий». Это открытие американцами было совершено в 1973 году, однако выяснилось, что за четыре года до этого, в 1969, сотрудник ИЯФ из Новосибирска Иосиф Хриплович в журнале «Ядерная физика» опубликовал статью, где описал этот эффект и дал ему объяснение. Издание было переведено, в том числе, и не английский язык.