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В Академгородке работают 38 научных институтов

Нобелевская премия-2023: были ли в истории награды лауреаты из Новосибирска

10 декабря 2023, 05:43
Фото: Артем Шершнев / atas.info
В Академгородке работают 38 научных институтов

В Швеции вручают Нобелевскую премию-2023: почему нет ученых из Новосибирска

10 декабря в Стокгольме пройдет церемония вручения Нобелевских премий. Среди лауреатов вновь не будет представителей сибирской науки. Почему же ученые из Академгородка не претендуют на престижную награду?

Новосибирский научный центр известен во всем мире, работы сибирских исследователей признаны за рубежом, есть и множество наград различного уровня. Но вот та, что у всех на слуху, Нобелевская премия — получали ли когда-нибудь ее ученые из Новосибирска?

Экономист и математик Леонид Канторович

В 1975 году советский ученый, один из создателей линейного программирования Леонид Канторович был удостоен премии Нобеля «за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов». Воспитанник ленинградской научной школы, в 1960 году Канторович в числе учёных первого призыва Сибирского отделения Академии наук СССР переезжает в Академгородок. Здесь он создал и возглавил математико-экономическое отделение Института математики СО АН СССР и кафедру вычислительной математики Новосибирского государственного университета.

Во время работы в Новосибирске и были заложены основы той самой теории оптимального распределения ресурсов. В 1964 Канторовича избирают академиком АН СССР, а в 1965 году он удостаивается Ленинской премии за свои работы в областях линейного программирования и экономических моделей.

В этом доме на первой линии Морского проспекта жил Леонид КанторовичВ этом доме на первой линии Морского проспекта жил Леонид Канторович
В этом доме на первой линии Морского проспекта жил Леонид КанторовичВ этом доме на первой линии Морского проспекта жил Леонид Канторович
В этом доме на первой линии Морского проспекта жил Леонид Канторович
Фото: yandex.ru/maps

В 1971 году Леонид Канторович переезжает из Новосибирска в Москву, где работает в Институте управления народным хозяйством.

В память о выдающемся ученом в Академгородке, на стене дома по адресу Морской проспект, 44, где жил Леонид Канторович, установлена мемориальная доска.

Почетный доктор НГУ — лауреат «нобелевки» по физике

Редкие лауреаты Нобелевской премии из России, кроме Леонида Канторовича, непосредственной связи с Академгородком не имеют. Но есть обратный пример. В 2019 году японский физик Хироси Амано, получивший в 2014 году Нобелевскую премию по физике за изобретение эффективных синих светодиодов, приехал в Академгородок устраиваться на работу в Новосибирский государственный университет. Ранее его жена, Касуми Амано, преподавала японский язык в НГПУ, и это был уже не первый визит ученого в Новосибирск.

Ректор НГУ Михаил Федорук посвятил Амано Хироси в почетные доктора университета и вручил ему мантию. По словам Хироси, для него это стало честью, так как новосибирский вуз находится на высоком мировом уровне, особенно в областях физики и математики. Предполагалось, что исследователь из Японии будет читать курс по материаловедению. Но долговременного сотрудничества в итоге не получилось.

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Иосиф Хриплович — физик, опередивший время

История с ученым из Института ядерной физики СО РАН в свое время наделала немало шума в околонаучных кругах. В 2004 году трое ученых из США, исследовавших заряды в ядре атома, были удостоены Нобелевской премии за открытие «произвольности асимптоты в теории сильных взаимодействий». Это открытие американцами было совершено в 1973 году, однако выяснилось, что за четыре года до этого, в 1969, сотрудник ИЯФ из Новосибирска Иосиф Хриплович в журнале «Ядерная физика» опубликовал статью, где описал этот эффект и дал ему объяснение. Издание было переведено, в том числе, и не английский язык.

Любопытно, что позже Хриплович сконцентрировался на работе в другой области физики, и о его ранней работе вспомнили только после объявления решения Нобелевского комитета. По мнению коллег новосибирского ученого, тот в свое время попросту не осознал важности собственного открытия.

Академгородок, как центр производства «нобелевского» графена

В 2010 году два выходца из России, два выходца из России, Константин Новосёлов и Андрей Гейм, получили Нобелевскую премию за создание уникального материала графен. По сути, это углеродная пленка толщиной в один атом, обладающая очень высокой проводимостью и большой механической стойкостью. Это материал считается очень перспективным для применения в самых различных отраслях, начиная от электронной отрасли и заканчивая выпуском автомобильных шин. Но получение графена было очень дорогой технологией.

Здесь производят углеродные нанотрубки в промышленном масштабеЗдесь производят углеродные нанотрубки в промышленном масштабе
Здесь производят углеродные нанотрубки в промышленном масштабе
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Именно в Академгородке придумали технологию, которая позволяет быстро и относительно недорого получать графен в промышленных объемах. В феврале 2020 года компания OcSial по соседству с комплексом зданий Технопарке запустила крупнейшую в мире установку по синтезу графена, которая позволяет производить до 50 тонн материала в год. А совокупности с уже действовавшей на тот момент установкой Graphetron 1 суммарный выпуск углеродных нанотрубок может достигать 75 тонн, что перекрывает всю мировую потребность в этом материале.

Почему ученые из Академгородка не получают Нобелевских премий

В новосибирском Академгородке работает 38 научных институтов Сибирского отделения РАН. Но несмотря на все свои достижения, сибирские ученые не избалованы вниманием Нобелевского комитета. Собственно, как и представители российской науки в принципе. По большей части, ученые с российскими корнями, удостоенные престижной награды, давно не живут в России и работают в лабораториях университетов западных стран.

Не касаясь вопросов финансирования российской науки, стоит отметить еще один важный фактор, политический. И речь не идет о натянутых отношениях политического руководства разных стран. Дело в конкуренции научных группировок, каждая из которых имеет свой политический вес в мире ученых. И в этом плане авторитет российских ученых ниже влияния исследовательских школ Запада и Америки.

Поэтому когда говорят о политически мотивированных решениях Нобелевского комитета, стоит понимать, что за этим стоит не та политика, о которой ежедневно твердят пропагандисты разного толка, а несколько другие механизмы.

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