Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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Updated Сегодня, 05:49
Новосибирский научный центр известен во всем мире, работы сибирских исследователей признаны за рубежом, есть и множество наград различного уровня. Но вот та, что у всех на слуху, Нобелевская премия — получали ли когда-нибудь ее ученые из Новосибирска?
В 1975 году советский ученый, один из создателей линейного программирования Леонид Канторович был удостоен премии Нобеля «за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов». Воспитанник ленинградской научной школы, в 1960 году Канторович в числе учёных первого призыва Сибирского отделения Академии наук СССР переезжает в Академгородок. Здесь он создал и возглавил математико-экономическое отделение Института математики СО АН СССР и кафедру вычислительной математики Новосибирского государственного университета.
Во время работы в Новосибирске и были заложены основы той самой теории оптимального распределения ресурсов. В 1964 Канторовича избирают академиком АН СССР, а в 1965 году он удостаивается Ленинской премии за свои работы в областях линейного программирования и экономических моделей.
В 1971 году Леонид Канторович переезжает из Новосибирска в Москву, где работает в Институте управления народным хозяйством.
В память о выдающемся ученом в Академгородке, на стене дома по адресу Морской проспект, 44, где жил Леонид Канторович, установлена мемориальная доска.
Редкие лауреаты Нобелевской премии из России, кроме Леонида Канторовича, непосредственной связи с Академгородком не имеют. Но есть обратный пример. В 2019 году японский физик Хироси Амано, получивший в 2014 году Нобелевскую премию по физике за изобретение эффективных синих светодиодов, приехал в Академгородок устраиваться на работу в Новосибирский государственный университет. Ранее его жена, Касуми Амано, преподавала японский язык в НГПУ, и это был уже не первый визит ученого в Новосибирск.
Ректор НГУ Михаил Федорук посвятил Амано Хироси в почетные доктора университета и вручил ему мантию. По словам Хироси, для него это стало честью, так как новосибирский вуз находится на высоком мировом уровне, особенно в областях физики и математики. Предполагалось, что исследователь из Японии будет читать курс по материаловедению. Но долговременного сотрудничества в итоге не получилось.
История с ученым из Института ядерной физики СО РАН в свое время наделала немало шума в околонаучных кругах. В 2004 году трое ученых из США, исследовавших заряды в ядре атома, были удостоены Нобелевской премии за открытие «произвольности асимптоты в теории сильных взаимодействий». Это открытие американцами было совершено в 1973 году, однако выяснилось, что за четыре года до этого, в 1969, сотрудник ИЯФ из Новосибирска Иосиф Хриплович в журнале «Ядерная физика» опубликовал статью, где описал этот эффект и дал ему объяснение. Издание было переведено, в том числе, и не английский язык.
Любопытно, что позже Хриплович сконцентрировался на работе в другой области физики, и о его ранней работе вспомнили только после объявления решения Нобелевского комитета. По мнению коллег новосибирского ученого, тот в свое время попросту не осознал важности собственного открытия.
В 2010 году два выходца из России, два выходца из России, Константин Новосёлов и Андрей Гейм, получили Нобелевскую премию за создание уникального материала графен. По сути, это углеродная пленка толщиной в один атом, обладающая очень высокой проводимостью и большой механической стойкостью. Это материал считается очень перспективным для применения в самых различных отраслях, начиная от электронной отрасли и заканчивая выпуском автомобильных шин. Но получение графена было очень дорогой технологией.
Именно в Академгородке придумали технологию, которая позволяет быстро и относительно недорого получать графен в промышленных объемах. В феврале 2020 года компания OcSial по соседству с комплексом зданий Технопарке запустила крупнейшую в мире установку по синтезу графена, которая позволяет производить до 50 тонн материала в год. А совокупности с уже действовавшей на тот момент установкой Graphetron 1 суммарный выпуск углеродных нанотрубок может достигать 75 тонн, что перекрывает всю мировую потребность в этом материале.
В новосибирском Академгородке работает 38 научных институтов Сибирского отделения РАН. Но несмотря на все свои достижения, сибирские ученые не избалованы вниманием Нобелевского комитета. Собственно, как и представители российской науки в принципе. По большей части, ученые с российскими корнями, удостоенные престижной награды, давно не живут в России и работают в лабораториях университетов западных стран.
Не касаясь вопросов финансирования российской науки, стоит отметить еще один важный фактор, политический. И речь не идет о натянутых отношениях политического руководства разных стран. Дело в конкуренции научных группировок, каждая из которых имеет свой политический вес в мире ученых. И в этом плане авторитет российских ученых ниже влияния исследовательских школ Запада и Америки.
Поэтому когда говорят о политически мотивированных решениях Нобелевского комитета, стоит понимать, что за этим стоит не та политика, о которой ежедневно твердят пропагандисты разного толка, а несколько другие механизмы.