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За корону боролись 12 студенток университета

В Новосибирске выбрали «Мисс НГУ»: смотрим фото конкурсанток

10 декабря 2023, 06:38
Фото: Булат Хромов / vk.com/missnsu
За корону боролись 12 студенток университета

В новосибирском Академгородке назвали имя «Мисс НГУ»-2023

В Академгородке завершился традиционный конкурс «Мисс НГУ». За звание главной красотки университета в финале боролись 12 претенденток

Жюри конкурса «Мисс НГУ», который с 1996 года проводит студенческий клуб «Квант», назвало победительниц. «Мисс НГУ»-2023 стала Анастасия Данилова, студентка четвертого курса факультета естественных наук. Кроме короны, ей вручили iPhone последней модели.

Две вице-мисс: слева Карина, справа ЛадаДве вице-мисс: слева Карина, справа Лада
Две вице-мисс: слева Карина, справа Лада
Фото: Анастасия Рассолова / vk.com/missnsu

Первой и второй «Вице-Мисс НГУ»-2023 стали соответственно, студентка второго курса магистратуры экономического факультета Лада Сорокина и Карина Дзябенко, первокурсница Гуманитарного института.

Внучке сенатора Городецкого никаких титулов не досталосьВнучке сенатора Городецкого никаких титулов не досталось
Внучке сенатора Городецкого никаких титулов не досталось
Фото: Анастасия Рассолова / vk.com/missnsu

До финала конкурса дошла и внучка сенатора от Новосибирской области Владимира Городецкого, третьекурсница экономического факультета Елизавета Городецкая. Но в итоге никакого титула родственница бывшего главы региона не получила.

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