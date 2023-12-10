В Новосибирске выбрали «Мисс НГУ»: смотрим фото конкурсанток

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Жюри конкурса «Мисс НГУ», который с 1996 года проводит студенческий клуб «Квант», назвало победительниц. «Мисс НГУ»-2023 стала Анастасия Данилова, студентка четвертого курса факультета естественных наук. Кроме короны, ей вручили iPhone последней модели.
Первой и второй «Вице-Мисс НГУ»-2023 стали соответственно, студентка второго курса магистратуры экономического факультета Лада Сорокина и Карина Дзябенко, первокурсница Гуманитарного института.
До финала конкурса дошла и внучка сенатора от Новосибирской области Владимира Городецкого, третьекурсница экономического факультета Елизавета Городецкая. Но в итоге никакого титула родственница бывшего главы региона не получила.