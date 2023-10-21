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НГУ пользуется успехом у иностранных студентов

В НГУ в этом году дадут образование студентам из 46 стран мира

21 октября 2023, 04:11
Фото: freepik.com
НГУ пользуется успехом у иностранных студентов

В НГУ назвали количество иностранных студентов в нынешнем году

В Новосибирском государственном университете возросло количество иностранных студентов. Часть из них учатся по квоте Правительства РФ.

На данный момент еще не все иностранные студенты приехали в Новосибирскую область для начала учебы в вузе. Некоторым из них нужно оформить визу и купить авиабилеты. Но в учебном заведении уже отметили рост численности гостей из-за рубежа.

«Если в 2022-23 учебном году в НГУ обучалось 226 человек за счет средств бюджета Российской Федерации в пределах квоты, установленной Правительством РФ, то в 2023-24 учебном году Минобрнауки РФ было одобрено 137 новых заявок. Уже сейчас по квоте Правительства РФ учатся 230 человек, и мы в ближайшее время ожидаем приезд еще около 50 студентов», — рассказали корреспонденту Atas.info в пресс-службе Новосибирского государственного университета.
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Существенно расширилась география приема студентов. В нынешнем учебном году высшее образование получат юноши и девушки из 46 стран мира. Одновременно с этим НГУ пользуется спросом и у продолжающих обучение в Российской Федерации — на первый курс ординатуры приняли 26человек, всего по данной линии обучаются 39 иностранцев из шестнадцати стран.

Новосибирский государственный университет по-прежнему важен для китайских студентов. В университет ШОС по направлению «информационные технологии» уже приняли семнадцать магистрантов из Северо-Китайского электроэнергетического университета. Кроме того, в физико-математической школе впервые будут обучаться жители иностранных государств — в том числе, из КНР. Благодаря программе «1+4+2» ребята смогут выбрать образовательную траекторию «школа-бакалавриат-магистратура».

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#Новосибирск#Иностранцы#Студенты#Высшее образование#Александр Ляхов#Сотрудничество
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