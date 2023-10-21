В НГУ в этом году дадут образование студентам из 46 стран мира

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
На данный момент еще не все иностранные студенты приехали в Новосибирскую область для начала учебы в вузе. Некоторым из них нужно оформить визу и купить авиабилеты. Но в учебном заведении уже отметили рост численности гостей из-за рубежа.
«Если в 2022-23 учебном году в НГУ обучалось 226 человек за счет средств бюджета Российской Федерации в пределах квоты, установленной Правительством РФ, то в 2023-24 учебном году Минобрнауки РФ было одобрено 137 новых заявок. Уже сейчас по квоте Правительства РФ учатся 230 человек, и мы в ближайшее время ожидаем приезд еще около 50 студентов», — рассказали корреспонденту Atas.info в пресс-службе Новосибирского государственного университета.
Существенно расширилась география приема студентов. В нынешнем учебном году высшее образование получат юноши и девушки из 46 стран мира. Одновременно с этим НГУ пользуется спросом и у продолжающих обучение в Российской Федерации — на первый курс ординатуры приняли 26человек, всего по данной линии обучаются 39 иностранцев из шестнадцати стран.
Новосибирский государственный университет по-прежнему важен для китайских студентов. В университет ШОС по направлению «информационные технологии» уже приняли семнадцать магистрантов из Северо-Китайского электроэнергетического университета. Кроме того, в физико-математической школе впервые будут обучаться жители иностранных государств — в том числе, из КНР. Благодаря программе «1+4+2» ребята смогут выбрать образовательную траекторию «школа-бакалавриат-магистратура».