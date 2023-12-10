В Новосибирской области стало меньше коррупционеров

Ущерб от преступлений, связанных с коррупцией, в 2023 году в Новосибирской области составил 79 млн рублей, это на 78,7% меньше, чем годом ранее. Однако только 4 млн рублей подозреваемые возместили на стадии следствия, сообщил заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по региону Сергей Ларионов.