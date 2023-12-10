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Возбуждено 184 уголовных дела, связанных с коррупцией

В Новосибирской области стало меньше коррупционеров

10 декабря 2023, 03:15
Фото: 1MI
Возбуждено 184 уголовных дела, связанных с коррупцией

Ущерб от коррупции в Новосибирской области составил 79 млн рублей

Взяточники, по данным Следкома, умерили свои аппетиты. Средняя сумма взятки в 2023 году стала меньше, чем год назад

Ущерб от преступлений, связанных с коррупцией, в 2023 году в Новосибирской области составил 79 млн рублей, это на 78,7% меньше, чем годом ранее. Однако только 4 млн рублей подозреваемые возместили на стадии следствия, сообщил заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по региону Сергей Ларионов.

За год в области зафиксировано 298 сообщений о фактах коррупции, это на 11% меньше, чем в 2022 году. Почти на 10 процентов меньше возбуждено соответствующих уголовных дел — 184.

Снижение ущерба от коррупционных преступлений связано с тем, что в прошлом году по коррупционным уголовным делам фиксировались более крупные суммы взяток — некоторые из них доходили до нескольких миллионов рублей, пишет издание РБК-Новосибирск со ссылкой на слова Сергея Ларионова.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Статистика#Следком#Взятка#Коррупция
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