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Девочка пострадала

Школьница из Новосибирска провалилась в яму в ЖК «Матрешкин двор»

19 декабря 2023, 01:35
Фото: 1MI
Девочка пострадала
Девочка упала в яму в Кировском районе Новосибирска, о чем стало известно из соцсетей.

Все случилось вечером, 18 декабря. Как сообщили очевидцы в ВК-паблике «Инцидент Новосибирск», школьница упала в яму. Происшествие произошло в ЖК «Матрешкин двор» на пустыре, где выгуливают собак.

Девочку нашли мимо проходящие новосибирцы, которые вытащили ее и вызвали скорую. Ребенок говорила, что ей больно и у нее замерзли руки и ноги. Ее отнесли до кареты скорой помощи и увезли в больницу. Как рассказали свидетели, позже девочку отпустили.

В полицию заявление не поступало. В МВД уточнили, что проводится проверка.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Дети#Эмилия Губарева
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