Школьница из Новосибирска провалилась в яму в ЖК «Матрешкин двор»

Девочку нашли мимо проходящие новосибирцы, которые вытащили ее и вызвали скорую. Ребенок говорила, что ей больно и у нее замерзли руки и ноги. Ее отнесли до кареты скорой помощи и увезли в больницу. Как рассказали свидетели, позже девочку отпустили.