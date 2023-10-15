Шкаф упал и придавил пенсионерку в Новосибирске — она перестала отвечать

Posted Сегодня, 02:22
Published Сегодня, 02:22
Modified Сегодня, 02:25
Updated Сегодня, 02:25
Как сообщили в ВК-группе спасателей МАСС, инцидент произошел 14 октября в 17:55. Было известно, что в Кировском районе Новосибирска в доме на улице Петухова произошла беда: пожилая женщина оказалась под мебелью.
Выяснилась, что на женщину 1949 года рождения упал шкаф, в результате чего она оказалась на полу.
Пенсионерка перестала отвечать, тогда было принято решение обеспечить доступ в квартиру и помочь старушке. В итоге 74-летнюю женщину передали бригаде врачей скорой помощи.