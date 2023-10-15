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Женщина пострадала

Шкаф упал и придавил пенсионерку в Новосибирске — она перестала отвечать

15 октября 2023, 02:22
Фото: 1MI
Женщина пострадала

В Новосибирске шкаф упал на пенсионерку

На новосибирскую пенсионерку упал шкаф для вещей, после чего ей потребовалась помощь спасателей.

Как сообщили в ВК-группе спасателей МАСС, инцидент произошел 14 октября в 17:55. Было известно, что в Кировском районе Новосибирска в доме на улице Петухова произошла беда: пожилая женщина оказалась под мебелью.

Выяснилась, что на женщину 1949 года рождения упал шкаф, в результате чего она оказалась на полу.

Пенсионерка перестала отвечать, тогда было принято решение обеспечить доступ в квартиру и помочь старушке. В итоге 74-летнюю женщину передали бригаде врачей скорой помощи.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Спасатели#Эмилия Губарева#Спасатели МАСС
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