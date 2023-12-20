12 чиновников из Новосибирской области лишились кресел из-за коррупции

Posted Сегодня, 01:30
Published Сегодня, 01:30
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Особое внимание в 2023 году было уделено аресту нескольких высокопоставленных полицейских. Среди них оказался начальник областного ГУ БЭПиПК, замначальника городского управления МВД и один из руководителей федерального заказника.
Согласно информации Сиб.фм, прокуратура достигла увольнения пяти муниципальных депутатов, замглавы одного из районов Новосибирской области и трех служащих местных администраций.
А вот в 2022 году количество увольнений по формулировке «в связи с утратой доверия» было пять.