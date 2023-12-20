Подросток травмировалась в веревочном парке в Новосибирске — кто ответит

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:44
Расследование уголовного дела завершено в отношении инструктора веревочного парка в Новосибирске. Ему предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Было установлено, что инструктор не рассчитал правильно траекторию спуска 14-летней девочки, что привело к ее падению на платформу и серьезным травмам.
Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.