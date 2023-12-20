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Published Сегодня, 09:41

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Updated Сегодня, 09:44

Девушка пострадала

Подросток травмировалась в веревочном парке в Новосибирске — кто ответит

20 декабря 2023, 09:41
Фото: СУ СК по НСО
Девушка пострадала

В суд передали дело о травмировании девочки на аттракционе в Новосибирске

Уголовное дело направлено в суд по делу о травмировании девочки на аттракционе парке «Березовая роща» в Новосибирске, о чем сообщили в Следкоме.

Расследование уголовного дела завершено в отношении инструктора веревочного парка в Новосибирске. Ему предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Было установлено, что инструктор не рассчитал правильно траекторию спуска 14-летней девочки, что привело к ее падению на платформу и серьезным травмам.

Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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#Новосибирск#Суд#Травма#Эмилия Губарева#Инструктор
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