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Результаты итогового сочинения 2023: как узнать оценку

20 декабря 2023, 00:02
Фото: 1MI
Результаты сочинения уже появились
6 декабря 2023 года выпускники по всей России, в том числе и в Новосибирской области, писали итоговое сочинение. Как и где узнать результаты, читайте в материале Atas.info.

Когда станут известны результаты итогового сочинения 2023

Ученики одиннадцатых классов написали итоговое сочинение еще 6 декабря. На выполнение задания им давалось 3 часа 55 минут. Результаты экзамена подготавливали две недели.

Сканы работ и отметка о «зачете» или «не зачете» опубликуют до 20 декабря 2023 года. Официальное подтверждение результатов и внесение их в специальную базу данных займет некоторое время.

Участники, получившие «незачет» за итоговое сочинение, не явившиеся на экзамен или не завершившие его по уважительной причине, а также те, кто был удален за нарушение порядка проведения экзамена, смогут написать работу в дополнительные сроки — 7 февраля или 10 апреля 2024 года.

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Где можно узнать результаты итогового сочинения 2023

Результаты итоговых сочинений будут опубликованы в личных кабинетах участников экзамена. Для доступа к личному кабинету выпускника можно воспользоваться сайтом ege.edu.ru или Госуслуги.

В личном кабинете, после публикации результатов, можно будет увидеть не только начисленные баллы, но и сканы заполненных бланков ответов. Итоговое сочинение может принести дополнительные баллы при поступлении в вуз.

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