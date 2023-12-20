Результаты итогового сочинения 2023: как узнать оценку

Участники, получившие «незачет» за итоговое сочинение, не явившиеся на экзамен или не завершившие его по уважительной причине, а также те, кто был удален за нарушение порядка проведения экзамена, смогут написать работу в дополнительные сроки — 7 февраля или 10 апреля 2024 года.