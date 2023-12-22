atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:09

Published Сегодня, 04:09

Modified Сегодня, 04:11

Updated Сегодня, 04:11

В Новосибирске снова потеплеет

Плюсовая температура в декабре шокирует новосибирцев на выходных

22 декабря 2023, 04:09
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
В Новосибирске снова потеплеет
В выходные дни в Новосибирске ожидается плюсовая температура и пасмурная погода, о чем свидетельствуют данные погодных сервисов.

23 и 24 декабря в Новосибирске снова будет тепло. Согласно прогнозам, температура поднимется выше нулевой отметки. 22 декабря ожидается до 0 градусов, с максимальной скоростью ветра до 11 метров в секунду. Днем возможен снег с дождем, а вечером — без осадков.

В субботу 23 декабря температура составит +1 градус, днем опустится до -1, а к вечеру упадет до -2. Весь день ожидается пасмурная погода.

В воскресенье 24 декабря будет пасмурно, но без осадков. Температура воздуха понизится до -3, а ночью упадет до -7. Ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду.

О «суперсибирских морозах» предупредил новосибирцев Гидрометцентр
Узнать подробнее
Читайте также:
Мороз до -41 стукнет в Новосибирской области в январе 2024Москвичи сняли в Новосибирске программу «Жизнь своих», непобоясь лютых морозовУлицу Большевистскую в Новосибирске затопило кипятком в 40-градусный мороз
#Новосибирск#Погода#Тепло#Зима#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Голоса дорисовывают: жесткий спор депутатов о фальсификации на выборах в Новосибирске
Вчера, 05:08
Серый город-недоразумение — почему Новосибирск критикуют туристы и архитекторы
Сегодня, 02:01
Депутаты горсовета лишили академика Асеева звания «Почетный житель Новосибирска»
Вчера, 06:01
Новосибирские семьи могут получить Единое пособие уже в январе — как этого добиться
Вчера, 08:16
Где вкусно и дорого поесть сибиряку — в Новосибирске составили Топ-5 ресторанов
Вчера, 07:49
Стрельба за рулем: дело новосибирского треш-блогера Киселева направили в суд
Сегодня, 01:45