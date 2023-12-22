Плюсовая температура в декабре шокирует новосибирцев на выходных

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
23 и 24 декабря в Новосибирске снова будет тепло. Согласно прогнозам, температура поднимется выше нулевой отметки. 22 декабря ожидается до 0 градусов, с максимальной скоростью ветра до 11 метров в секунду. Днем возможен снег с дождем, а вечером — без осадков.
В субботу 23 декабря температура составит +1 градус, днем опустится до -1, а к вечеру упадет до -2. Весь день ожидается пасмурная погода.
В воскресенье 24 декабря будет пасмурно, но без осадков. Температура воздуха понизится до -3, а ночью упадет до -7. Ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду.