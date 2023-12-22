Плюсовая температура в декабре шокирует новосибирцев на выходных

23 и 24 декабря в Новосибирске снова будет тепло. Согласно прогнозам, температура поднимется выше нулевой отметки. 22 декабря ожидается до 0 градусов, с максимальной скоростью ветра до 11 метров в секунду. Днем возможен снег с дождем, а вечером — без осадков.