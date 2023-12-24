Новогодние фейерверки раздражают 19% новосибирцев

Posted Сегодня, 03:10
Published Сегодня, 03:10
Modified Сегодня, 03:10
Updated Сегодня, 03:10
Аналитики портала SuperJob пришли к выводу, что только 27% жителей Новосибирска относятся спокойно к новогодней суете.
Остальным же не нравится шум и грохот петард, а также однообразные новогодние шоу по телевизору и большое количество пьяных на улицах.
Для некоторых людей новогоднее настроение портят ещё и необходимость мыть посуду после праздничного застолья. Более того, есть те, кто не доволен встречей с родственниками, новогодней суетой и разговорами о работе.