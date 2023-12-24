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Салюты нравятся не всем

Новогодние фейерверки раздражают 19% новосибирцев

24 декабря 2023, 03:10
Фото: 1MI
Салюты нравятся не всем
19% жителей Новосибирска раздражают новогодние фейерверки: многим не нравится шум и грохот петард.

Аналитики портала SuperJob пришли к выводу, что только 27% жителей Новосибирска относятся спокойно к новогодней суете.

Остальным же не нравится шум и грохот петард, а также однообразные новогодние шоу по телевизору и большое количество пьяных на улицах.

Для некоторых людей новогоднее настроение портят ещё и необходимость мыть посуду после праздничного застолья. Более того, есть те, кто не доволен встречей с родственниками, новогодней суетой и разговорами о работе.

Лучшим подарком на Новый год для новосибирцев оказались деньги
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#Новосибирск#Фейерверк#Салют#Шум#Новый год#Эмилия Губарева
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