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Звезды начнут падать в конце декабря

Названы даты первых звездных дождей в Новосибирске в январе 2024

25 декабря 2023, 01:29
Фото: Midjourney
Звезды начнут падать в конце декабря
Январь 2024 года будет особенным для жителей Новосибирска, ведь в этом месяце они смогут насладиться двумя захватывающими звездными дождями. Эти явления получили название новогодних, потому что первый и самый сильный из них — Квадрантиды — начнется накануне праздника, 28 декабря.

В течение 15 дней, до 12 января 2024 года, на небе будут сверкать разноцветные болиды, падающие со скоростью до 200 метеоров в час. Даже после пика метеорного потока 4 января, количество метеоров будет значительным.

10 января начнется другой звездопад — Гамма-Урса Минориты. В отличие от Квадрантид, это будет слабый поток, который даст всего 3 метеора в час. Он продлится до 22 января, радуя глаза жителей города.

Кроме звездных дождей, в январе в Новосибирске можно будет увидеть также паргелий или ложное солнце — это особый вид зимнего солнечного гало, пишет ТАСС со ссылкой на Московский планетарий.

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#Новосибирск#Небо#Эмилия Губарева#Звездопад#Звезды
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