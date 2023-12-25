Названы даты первых звездных дождей в Новосибирске в январе 2024

Posted Сегодня, 01:29
Published Сегодня, 01:29
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Updated Сегодня, 01:31
В течение 15 дней, до 12 января 2024 года, на небе будут сверкать разноцветные болиды, падающие со скоростью до 200 метеоров в час. Даже после пика метеорного потока 4 января, количество метеоров будет значительным.
10 января начнется другой звездопад — Гамма-Урса Минориты. В отличие от Квадрантид, это будет слабый поток, который даст всего 3 метеора в час. Он продлится до 22 января, радуя глаза жителей города.
Кроме звездных дождей, в январе в Новосибирске можно будет увидеть также паргелий или ложное солнце — это особый вид зимнего солнечного гало, пишет ТАСС со ссылкой на Московский планетарий.