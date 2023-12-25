Названы даты первых звездных дождей в Новосибирске в январе 2024

Январь 2024 года будет особенным для жителей Новосибирска, ведь в этом месяце они смогут насладиться двумя захватывающими звездными дождями. Эти явления получили название новогодних, потому что первый и самый сильный из них — Квадрантиды — начнется накануне праздника, 28 декабря.