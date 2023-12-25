Новосибирцам резко подняли зарплату на 117,2% в 2023 году

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
По данным экспертов, в 2023 году заработная плата выросла на 117,2%. Средний месячный доход составил 64,8 тыс. рублей.
Самые высокие зарплаты были зафиксированы на предприятиях, занятых в сфере информации и связи, а также в финансовом и страховом секторах.
Также хороший уровень дохода имеют работники производственных предприятий, специализирующихся на производстве лекарств и материалов для медицинских целей.