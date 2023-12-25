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Зарплата стала больше

Новосибирцам резко подняли зарплату на 117,2% в 2023 году

25 декабря 2023, 03:17
Фото: 1MI
Зарплата стала больше
В Новосибирской области заметно возрос уровень заработной платы. Об этом сообщает Новосибирскстат.

По данным экспертов, в 2023 году заработная плата выросла на 117,2%. Средний месячный доход составил 64,8 тыс. рублей.

Самые высокие зарплаты были зафиксированы на предприятиях, занятых в сфере информации и связи, а также в финансовом и страховом секторах.

Также хороший уровень дохода имеют работники производственных предприятий, специализирующихся на производстве лекарств и материалов для медицинских целей.

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