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Published Сегодня, 03:02

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Updated Сегодня, 03:04

Тепло будет в Новосибирске

«Выше на 8-10 °C»: аномально теплая предновогодняя неделя ожидается в Новосибирске

26 декабря 2023, 03:02
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Тепло будет в Новосибирске

Аномально теплая предновогодняя неделя ожидается в Новосибирске

Последняя неделя перед Новым годом станет аномально теплой, о чем сообщили во время аппаратного совещания 26 декабря 2023.

Начальник департамента ЧС мэрии Сергей Куценко доложил градоначальнику Анатолию Локтю о погодных изменениях. Температура в период с 26 по 31 декабря будет выше нормы на 8-10 °C.

Ночью минусовая температура может составлять -5…-8 градусов, а дневная может быть выше 0. Среди недели ожидаются плюсовые температуры, поэтому на дорогах будет местами изморозь, гололедица, снежные накаты.

В период потепления возрастают риски из-за гололедицы на дорогах. Может увеличиться число травм. С 30 декабря департамент ЧС переходит на усиленный режим работы из-за непредвиденных ситуаций в период новогодних праздников.

«Повторение — мать учения. Жителей Новосибирска надо предупреждать о возможных рисках», — уточнил Анатолий Локоть об информировании граждан.
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