«Выше на 8-10 °C»: аномально теплая предновогодняя неделя ожидается в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:02
Published Сегодня, 03:02
Modified Сегодня, 03:04
Updated Сегодня, 03:04
Начальник департамента ЧС мэрии Сергей Куценко доложил градоначальнику Анатолию Локтю о погодных изменениях. Температура в период с 26 по 31 декабря будет выше нормы на 8-10 °C.
Ночью минусовая температура может составлять -5…-8 градусов, а дневная может быть выше 0. Среди недели ожидаются плюсовые температуры, поэтому на дорогах будет местами изморозь, гололедица, снежные накаты.
В период потепления возрастают риски из-за гололедицы на дорогах. Может увеличиться число травм. С 30 декабря департамент ЧС переходит на усиленный режим работы из-за непредвиденных ситуаций в период новогодних праздников.
«Повторение — мать учения. Жителей Новосибирска надо предупреждать о возможных рисках», — уточнил Анатолий Локоть об информировании граждан.