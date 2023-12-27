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Только трем мужчинам больше 100 лет

Мэрия назвала число долгожителей в Новосибирске

27 декабря 2023, 08:12
Фото: Midjourney
Только трем мужчинам больше 100 лет
В мэрии Новосибирска сообщили о 29 столетних жителях города, среди которых мало мужчин.

В департаменте социальной политики сообщили, что в Новосибирске живут 29 человек, которым уже исполнилось 100 лет.

Среди них 26 женщин и трое мужчин. Самому старшему из них в следующем году исполнится 106 лет, а самому младшему — 101 год.

По муниципальной программе столетним юбилярам выплачивается 25 тысяч рублей. Они также получают письма с поздравлениями от президента РФ, губернатора Новосибирской области и мэра Новосибирска. В 2023 году на выплаты было потрачено 1,1 млн рублей.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Выплаты#Мэрия#Пенсионеры#Эмилия Губарева
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