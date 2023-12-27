Мэрия назвала число долгожителей в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
В департаменте социальной политики сообщили, что в Новосибирске живут 29 человек, которым уже исполнилось 100 лет.
Среди них 26 женщин и трое мужчин. Самому старшему из них в следующем году исполнится 106 лет, а самому младшему — 101 год.
По муниципальной программе столетним юбилярам выплачивается 25 тысяч рублей. Они также получают письма с поздравлениями от президента РФ, губернатора Новосибирской области и мэра Новосибирска. В 2023 году на выплаты было потрачено 1,1 млн рублей.