Ледовый городок открылся на Михайловской набережной в Новосибирске

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
В этом году организаторы решили придать парку особую тематику, посвятив его временам года.
Горожанам предложены различные ледовые аттракционы, включая горки разных высот, ледяной лабиринт и огромный трон.
Вице-мэр Анна Терешкова поделилась новостью в соцсетях. Она отметила, что открытие ледового городка уже стало традицией для города и поблагодарила всех, кто принял участие в его создании.
Вход на ледяные аттракционы платный. Полный прайс: