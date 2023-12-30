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Городок открылся

Ледовый городок открылся на Михайловской набережной в Новосибирске

30 декабря 2023, 15:10
Фото: Ледовый городок на Михайловской набережной/ВК
Городок открылся
В Новосибирске на Михайловской набережной открылся ледовый городок с различными ледяными аттракционами.

В этом году организаторы решили придать парку особую тематику, посвятив его временам года.

Горожанам предложены различные ледовые аттракционы, включая горки разных высот, ледяной лабиринт и огромный трон.

Вице-мэр Анна Терешкова поделилась новостью в соцсетях. Она отметила, что открытие ледового городка уже стало традицией для города и поблагодарила всех, кто принял участие в его создании.

Вход на ледяные аттракционы платный. Полный прайс:

Фото: Ледовый городок на Михайловской набережной
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