Новосибирские электрички начнут ходить по графику выходного дня в каникулы

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Во время новогодних каникул изменится расписание электричек в Новосибирской области. Компания «Экспресс-пригород» сообщила, что с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года электрички будут ходить по графику выходного дня.
Это означает, что пассажирам следует быть внимательными и учитывать эти изменения при планировании своих поездок. Также с 1 января подорожает проезд.
Кроме того, были добавлены два ускоренных вечерних маршрута: №7105 Новосибирск — Бердск и № 7106 Бердск — Новосибирск. Они отправляются каждый день в 16:48 и 17:46 соответственно.