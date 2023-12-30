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Posted Сегодня, 10:47

Published Сегодня, 10:47

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Также подорожает проезд

Новосибирские электрички начнут ходить по графику выходного дня в каникулы

30 декабря 2023, 10:47
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Также подорожает проезд
В новогодние каникулы электрички в Новосибирской области будут ходить по графику выходного дня.

Во время новогодних каникул изменится расписание электричек в Новосибирской области. Компания «Экспресс-пригород» сообщила, что с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года электрички будут ходить по графику выходного дня.

Это означает, что пассажирам следует быть внимательными и учитывать эти изменения при планировании своих поездок. Также с 1 января подорожает проезд.

Кроме того, были добавлены два ускоренных вечерних маршрута: №7105 Новосибирск — Бердск и № 7106 Бердск — Новосибирск. Они отправляются каждый день в 16:48 и 17:46 соответственно.

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