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Posted Сегодня, 07:19

Published Сегодня, 07:19

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Updated Сегодня, 07:21

Кто получил большое финансирование

Спортивным командам из Новосибирска увеличили финансирование на 0,5 млрд рублей

3 января 2024, 07:19
Фото: atas.info
Кто получил большое финансирование
Бюджеты новосибирских команд, которые представляют регион на соревнованиях России по играм, были увеличены.

Всего 10 спортивных командам было выделено 2 млрд 148 млн 200 тысяч рублей из бюджета региона. В Министерстве спорта отметили, что такое финансирование позволит командам достойно выступать, пишет BFM-Новосибирск.

Министр физической культуры и спорта НСО Сергей Ахапов заявил, что в 2023 году бюджет составил 1,5 млрд рублей, а в 2024 году финансирование команд будет увеличено до 2 млрд рублей.

Наибольшее увеличение финансирования получил хоккейный клуб «Сибирь». Он получит из бюджета региона 1 млрд 217 млн 759 тысяч рублей, в то время как в 2023 году было выделено 713 млн 650 тысяч рублей.

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Футбольному клубу «Новосибирск» будет выделено 307 млн 677 тысяч рублей, баскетбольному клубу «Новосибирск» — 126 млн 824 тысячи рублей. Хоккейному клубу «Сибсельмаш» выделено 110 млн 637 тысяч рублей. Остальные команды получат финансирование менее 100 млн рублей.

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#Спорт#Новосибирск#Бюджет#Хк сибирь#Команды#Эмилия Губарева#Финансирование#ФК Новосибирск#Минспорт
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