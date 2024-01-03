Спортивным командам из Новосибирска увеличили финансирование на 0,5 млрд рублей

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Всего 10 спортивных командам было выделено 2 млрд 148 млн 200 тысяч рублей из бюджета региона. В Министерстве спорта отметили, что такое финансирование позволит командам достойно выступать, пишет BFM-Новосибирск.
Министр физической культуры и спорта НСО Сергей Ахапов заявил, что в 2023 году бюджет составил 1,5 млрд рублей, а в 2024 году финансирование команд будет увеличено до 2 млрд рублей.
Наибольшее увеличение финансирования получил хоккейный клуб «Сибирь». Он получит из бюджета региона 1 млрд 217 млн 759 тысяч рублей, в то время как в 2023 году было выделено 713 млн 650 тысяч рублей.
Футбольному клубу «Новосибирск» будет выделено 307 млн 677 тысяч рублей, баскетбольному клубу «Новосибирск» — 126 млн 824 тысячи рублей. Хоккейному клубу «Сибсельмаш» выделено 110 млн 637 тысяч рублей. Остальные команды получат финансирование менее 100 млн рублей.