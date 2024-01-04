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Published Сегодня, 05:41

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Updated Сегодня, 05:43

Врачи получат дополнительные деньги

Доплаты для бригад скорой помощи ввели в Новосибирской области с 1 января 2024

4 января 2024, 05:41
Фото: atas.info
Врачи получат дополнительные деньги
С 1 января 2024 года врачам и фельдшерам скорой помощи в Новосибирске введены специальные доплаты, равные федеральным, из областного бюджета.

С начала текущего года врачи и фельдшеры скорой помощи в Новосибирске получают доплаты. Об этом объявило правительство Новосибирской области.

Дополнительное материальное поощрение получат сотрудники неотложки, работающие в праздничные дни в круглосуточном режиме с 1 января 2024 года.

Эти доплаты будут соответствовать аналогичным федеральным выплатам, которые уже были введены для определенных категорий медицинских работников в прошлом году. Они будут выплачиваться из областного бюджета.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Выплаты#Врачи#Деньги#Скорая помощь#Эмилия Губарева
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