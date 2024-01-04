Доплаты для бригад скорой помощи ввели в Новосибирской области с 1 января 2024

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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Updated Сегодня, 05:43
С начала текущего года врачи и фельдшеры скорой помощи в Новосибирске получают доплаты. Об этом объявило правительство Новосибирской области.
Дополнительное материальное поощрение получат сотрудники неотложки, работающие в праздничные дни в круглосуточном режиме с 1 января 2024 года.
Эти доплаты будут соответствовать аналогичным федеральным выплатам, которые уже были введены для определенных категорий медицинских работников в прошлом году. Они будут выплачиваться из областного бюджета.