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Published Сегодня, 02:32

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Новые яйца уже привезли

Первую партию яиц из Турции привезли в Россию

4 января 2024, 02:32
Фото: atas.info
Новые яйца уже привезли
В Россию ввезли первую партию куриных яиц из Турции. Это большая партия, состоящая из 31 6800 яиц или более 19 тонн. Вот-вот они окажутся на прилавках всех регионов.

Введение иностранных поставщиков на рынок было предложено Владимиром Путиным с целью снижения цен на яйца в магазинах. Местные производители и продавцы столкнулись с ростом спроса на этот продукт и не смогли удовлетворить его. Как результат, цены на куриные яйца выросли.

В Новосибирской области цены на десяток яиц уже несколько недель колеблются от 120 до 200 рублей за десяток, а иногда и выше.

Россельхознадзор сообщил, что проверка партии турецких яиц прошла успешно. Специалисты отмечают, что они имеют некоторые отличия от российских яиц. Например, желток турецких яиц может быть более насыщенного цвета из-за особенностей кормления птицы. Импортные яйца будут иметь специальную упаковку и маркировку, а также на ценниках будет указан производитель. Цена на импортные яйца из Турции ожидается в пределах 90 рублей.

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#Новосибирск#Россия#Цены#Магазины#Турция#Спрос#Эмилия Губарева#Россельхознадзор#Икра куриная — что происходит с яйцами в 2023 году
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