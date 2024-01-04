Первую партию яиц из Турции привезли в Россию

Posted Сегодня, 02:32
Published Сегодня, 02:32
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Введение иностранных поставщиков на рынок было предложено Владимиром Путиным с целью снижения цен на яйца в магазинах. Местные производители и продавцы столкнулись с ростом спроса на этот продукт и не смогли удовлетворить его. Как результат, цены на куриные яйца выросли.
В Новосибирской области цены на десяток яиц уже несколько недель колеблются от 120 до 200 рублей за десяток, а иногда и выше.
Россельхознадзор сообщил, что проверка партии турецких яиц прошла успешно. Специалисты отмечают, что они имеют некоторые отличия от российских яиц. Например, желток турецких яиц может быть более насыщенного цвета из-за особенностей кормления птицы. Импортные яйца будут иметь специальную упаковку и маркировку, а также на ценниках будет указан производитель. Цена на импортные яйца из Турции ожидается в пределах 90 рублей.