Первую партию яиц из Турции привезли в Россию

Россельхознадзор сообщил, что проверка партии турецких яиц прошла успешно. Специалисты отмечают, что они имеют некоторые отличия от российских яиц. Например, желток турецких яиц может быть более насыщенного цвета из-за особенностей кормления птицы. Импортные яйца будут иметь специальную упаковку и маркировку, а также на ценниках будет указан производитель. Цена на импортные яйца из Турции ожидается в пределах 90 рублей.