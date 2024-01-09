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Posted Сегодня, 03:43

Published Сегодня, 03:43

Modified Сегодня, 03:45

Updated Сегодня, 03:45

Некоторые пострадали

Более 170 новосибирцев получили гололедные травмы в новогодние каникулы

9 января 2024, 03:43
Фото: atas.info
Некоторые пострадали
Новосибирцы травмировались на новогодних каникулах из-за гололеда на дорогах. Об этом во время оперативного совещания сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

После наступления Нового года в Новосибирске люди продолжали падать и травмироваться на скольких дорогах.

Министр здравоохранения Константин Хальзов сообщил, что в период с 1 по 8 января в городе с гололедными травмами обратились в травмпункты 174 жителя. Какие именно они получили повреждения, неизвестно.

В регионе второй день сохраняется неблагоприятная погода: дует сильный ветер, а соответственно образуется и гололедица. На некоторых трассах даже перекрыли движение для проезда. В МЧС предупреждали новосибирцев о возможных рисках.

Проезд по двум трассам закрыли в Новосибирской области из-за ураганного ветра
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