Более 170 новосибирцев получили гололедные травмы в новогодние каникулы

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
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Updated Сегодня, 03:45
После наступления Нового года в Новосибирске люди продолжали падать и травмироваться на скольких дорогах.
Министр здравоохранения Константин Хальзов сообщил, что в период с 1 по 8 января в городе с гололедными травмами обратились в травмпункты 174 жителя. Какие именно они получили повреждения, неизвестно.
В регионе второй день сохраняется неблагоприятная погода: дует сильный ветер, а соответственно образуется и гололедица. На некоторых трассах даже перекрыли движение для проезда. В МЧС предупреждали новосибирцев о возможных рисках.