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Updated Сегодня, 03:12

Рабочие упали

Люлька с двумя рабочими сорвалась и упала с высоты в Новосибирске

11 января 2024, 03:10
Фото: atas.info
Рабочие упали
Во время работ на объекте, люлька с рабочими упала с высоты в Новосибирске. Подробности сообщили в МАСС.

Инцидент произошел 10 января в 10:56 утра. Как уточнили спасатели МАСС, все случилось в Дзержинском районе.

На улице Королева упала люлька с рабочими. В кабине было два человека. Она сорвалась с высоты 3-4 метра.

На месте работала бригада врачей скорой помощи. А вот помощь спасателей не потребовалась. Не уточняется, какие именно работы проводили сотрудники и на каком объекте. Также неизвестно, получили ли они травмы.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#МАСС#Эмилия Губарева#Спасатели МАСС
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