Люлька с двумя рабочими сорвалась и упала с высоты в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:10
Published Сегодня, 03:10
Modified Сегодня, 03:12
Updated Сегодня, 03:12
Инцидент произошел 10 января в 10:56 утра. Как уточнили спасатели МАСС, все случилось в Дзержинском районе.
На улице Королева упала люлька с рабочими. В кабине было два человека. Она сорвалась с высоты 3-4 метра.
На месте работала бригада врачей скорой помощи. А вот помощь спасателей не потребовалась. Не уточняется, какие именно работы проводили сотрудники и на каком объекте. Также неизвестно, получили ли они травмы.