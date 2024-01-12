В Новосибирске стартовала акция по утилизации елок

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
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Updated Сегодня, 13:34
Первым открылся стационарный пункт приема около МЕГИ. Главный символ праздника можно оставить на организованной площадке круглосуточно с 12 по 28 января. Пункт сбора деревьев организован на открытой парковке напротив остановки МЕГА, около уличной ёлки. За оставленное дерево можно получить купон на любой напиток в Skuratov Coffee в МЕГЕ с 10:00 до 22:00.
С понедельника, 15 января, начнут работу и стационарные пункты приема МУП «САХ» по адресам: ул. Профилактическая, 73 и ул. Малыгина, 23/2. Елки принимают с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00. Прием елок на объектах размещения отходов будут осуществлять с 15 по 31 января. Поскольку главный новогодний атрибут праздника хоть по сути и является растительными отходами, но попадает под определение и параметры КГО. Региональным оператором принято решение в ряде районов правого берега города Новосибирска для сбора елок организовать объезд по контейнерным площадкам многоквартирных домов.
«В прошлом году МУП „САХ“ организовывал работу передвижных пунктов приема деревьев — Экомобиль дежурил на улицах города. Однако такой подход показал низкую эффективность. За день работы Экомобиля могли принести одну-две елки, — рассказала начальник отдела организации и контроля вывоза ТКО Ольга Любенко. — Жителям удобно вынести елку на контейнерную площадку, а не ехать с ней к Экомобилю.
Поэтому принято решение пилотно «обкатать» сбор хвойных деревьев с мест накопления многоквартирных домов Центрального и Железнодорожного района города». Чтобы контейнерные площадки оставались чистыми при размещении елок, необходимо соблюдать правила обращения с ТКО. Елки нужно складировать в отсеках для крупногабаритных отходов или специально установленных бункерах.
Выбрасывать хвойные деревья в контейнеры для ТКО нельзя. Они занимают много места в баке, не позволяя положить пакеты с отходами, а значит, рядом за считанные часы образуется навал отходов. Кроме того, при загрузке ствол новогоднего дерева с большой вероятностью может повредить прессующий механизм мусоровоза, из-за чего техника будет снята с маршрута для ремонта. Все собранные деревья будут направлены на переработку в МУП «САХ», где их пропустят через шредер, часть полученной щепы направят в «Новосибирский центр по проблемам домашних животных», а часть будет использована для хозяйственных нужд объектов размещения отходов.
МУП «САХ» стал регоператором по обращению с ТКО в Новосибирской области на семь лет.