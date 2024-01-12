В Новосибирске стартовала акция по утилизации елок

Выбрасывать хвойные деревья в контейнеры для ТКО нельзя. Они занимают много места в баке, не позволяя положить пакеты с отходами, а значит, рядом за считанные часы образуется навал отходов. Кроме того, при загрузке ствол новогоднего дерева с большой вероятностью может повредить прессующий механизм мусоровоза, из-за чего техника будет снята с маршрута для ремонта. Все собранные деревья будут направлены на переработку в МУП «САХ», где их пропустят через шредер, часть полученной щепы направят в «Новосибирский центр по проблемам домашних животных», а часть будет использована для хозяйственных нужд объектов размещения отходов.