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Published Сегодня, 13:32

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Updated Сегодня, 13:34

Акция по утилизации елок стартовала 12 января.

В Новосибирске стартовала акция по утилизации елок

12 января 2024, 13:32
Фото: Пресс-служба МУП «САХ»
Акция по утилизации елок стартовала 12 января.
В Новосибирске с 12 января стартовала акция по сбору хвойных деревьев. В этом году будет работать три стационарных пункта приёма, куда жители могут принести новогодние деревья для дальнейшей переработки.

Первым открылся стационарный пункт приема около МЕГИ. Главный символ праздника можно оставить на организованной площадке круглосуточно с 12 по 28 января. Пункт сбора деревьев организован на открытой парковке напротив остановки МЕГА, около уличной ёлки. За оставленное дерево можно получить купон на любой напиток в Skuratov Coffee в МЕГЕ с 10:00 до 22:00.

Первые два пункта сбора елок.Первые два пункта сбора елок.
Первые два пункта сбора елок.
Фото: Пресс-служба МУП «САХ»

С понедельника, 15 января, начнут работу и стационарные пункты приема МУП «САХ» по адресам: ул. Профилактическая, 73 и ул. Малыгина, 23/2. Елки принимают с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00. Прием елок на объектах размещения отходов будут осуществлять с 15 по 31 января. Поскольку главный новогодний атрибут праздника хоть по сути и является растительными отходами, но попадает под определение и параметры КГО. Региональным оператором принято решение в ряде районов правого берега города Новосибирска для сбора елок организовать объезд по контейнерным площадкам многоквартирных домов.

Как правильно утилизировать елку после новогодних праздников.Как правильно утилизировать елку после новогодних праздников.
Как правильно утилизировать елку после новогодних праздников.
Фото: Пресс-служба МУП «САХ»

«В прошлом году МУП „САХ“ организовывал работу передвижных пунктов приема деревьев — Экомобиль дежурил на улицах города. Однако такой подход показал низкую эффективность. За день работы Экомобиля могли принести одну-две елки, — рассказала начальник отдела организации и контроля вывоза ТКО Ольга Любенко. — Жителям удобно вынести елку на контейнерную площадку, а не ехать с ней к Экомобилю.

Поэтому принято решение пилотно «обкатать» сбор хвойных деревьев с мест накопления многоквартирных домов Центрального и Железнодорожного района города». Чтобы контейнерные площадки оставались чистыми при размещении елок, необходимо соблюдать правила обращения с ТКО. Елки нужно складировать в отсеках для крупногабаритных отходов или специально установленных бункерах.

Выбрасывать хвойные деревья в контейнеры для ТКО нельзя. Они занимают много места в баке, не позволяя положить пакеты с отходами, а значит, рядом за считанные часы образуется навал отходов. Кроме того, при загрузке ствол новогоднего дерева с большой вероятностью может повредить прессующий механизм мусоровоза, из-за чего техника будет снята с маршрута для ремонта. Все собранные деревья будут направлены на переработку в МУП «САХ», где их пропустят через шредер, часть полученной щепы направят в «Новосибирский центр по проблемам домашних животных», а часть будет использована для хозяйственных нужд объектов размещения отходов.

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