Коллекцию уродливых декоративных масок продают в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:28
Published Сегодня, 01:28
Modified Сегодня, 01:30
Updated Сегодня, 01:30
Владелец просит за коллекцию 24 тысячи рублей. Она состоит из 20 масок, которые сделаны из различных материалов.
Автор объявления утверждает, что они будут эффектно смотреться на закрытых вечеринках или корпоративе, а также станут необычным элементом декора с подсветкой.
Однако автор объявления не указал, из чего именно сделаны маски и для каких целей они предназначены. Правда, выглядит это изделия весьма некрасиво.