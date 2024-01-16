atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:28

Published Сегодня, 01:28

Modified Сегодня, 01:30

Updated Сегодня, 01:30

Маски выглядят ужасающе

Коллекцию уродливых декоративных масок продают в Новосибирске

16 января 2024, 01:28
Фото: Midjourney
Маски выглядят ужасающе
В Новосибирске в Интернете продается коллекция декоративных масок, состоящая из 20 экземпляров.

Владелец просит за коллекцию 24 тысячи рублей. Она состоит из 20 масок, которые сделаны из различных материалов.

Автор объявления утверждает, что они будут эффектно смотреться на закрытых вечеринках или корпоративе, а также станут необычным элементом декора с подсветкой.

Однако автор объявления не указал, из чего именно сделаны маски и для каких целей они предназначены. Правда, выглядит это изделия весьма некрасиво.

Читайте также:
В Новосибирске продают коллекцию мини-грузовиков за 1,5 млн рублейКоллекцию мини-обуви продают в Новосибирске за 100 тысяч рублейВ Новосибирске продают коллекцию Олимпийских значков за 50 000 рублейКоллекцию банок из-под чипсов Pringles продают в Новосибирске
#Новосибирск#Продажа#Покупки#Эмилия Губарева
Подпишитесь
«Голую вечеринку» VIP-персонам готовят в Новосибирске. Совет отцов заявил об «оргии»
Сегодня, 04:38
В Новосибирске назвали даты открытия магазина IKEA
Сегодня, 04:35
Жерар Депардье откроет свой ресторан в Новосибирске в марте
Вчера, 11:48
Дома и мэры: тест — при ком из руководителей построены известные здания Новосибирска?
Вчера, 05:31
Губернатор потребовал сделать перерасчет из-за коммунальной аварии в Новосибирске
Вчера, 03:51
Пресняков перепел песню студента-физика из Новосибирска про секс на ТНТ
Сегодня, 02:19