Более 700 кошек и собак уехали из Новосибирска за границу

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
Modified Сегодня, 03:41
Updated Сегодня, 03:41
За прошедший год более 700 кошек и собак из Новосибирска покинули Россию и уехали за границу. Об этом сообщил Алексей Магеров, временно исполняющий обязанности руководителя Управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям.
Подобные перевозки были осуществлены как в рамках путешествий, так и в связи с изменением места жительства, сообщает «РБК Новосибирск».
Всего за год специалистами контролировалась доставка 767 животных-компаньонов через государственную границу и транспортную систему России.