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Более 700 кошек и собак уехали из Новосибирска за границу

Более 700 кошек и собак уехали из Новосибирска за границу

21 января 2024, 03:39
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
В течение 2023 года более 700 кошек и собак из Новосибирска были вывезены за границу.

За прошедший год более 700 кошек и собак из Новосибирска покинули Россию и уехали за границу. Об этом сообщил Алексей Магеров, временно исполняющий обязанности руководителя Управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям.

Подобные перевозки были осуществлены как в рамках путешествий, так и в связи с изменением места жительства, сообщает «РБК Новосибирск».

Всего за год специалистами контролировалась доставка 767 животных-компаньонов через государственную границу и транспортную систему России.

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