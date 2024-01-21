atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:38

Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Неизвестно, кто стрелял

Неизвестные открыли стрельбу возле станции метро «Студенческая» в Новосибирске

21 января 2024, 13:38
Фото: 1MI
Неизвестно, кто стрелял
В Новосибирске возле станции метро «Студенческая» произошла стрельба, после чего на место происшествия прибыли полицейские.

Вблизи станции метро «Студенческая» в Новосибирске местные жители слышали стрельбу. Это произошло утром 21 января. Очевидцы слышали звуки выстрелов около 4 часов на улице Геодезическая. После этого на место происшествия прибыли полицейские и сотрудники ГБР.

На территории рядом с «Бургер Кингом» было обнаружено разбитое стекло, следы крови и отверстия от пуль на стенах здания.

Информацию о случившемся подтвердили в региональном ГУ МВД. Полиция получила сообщение о дебоше и уже начала проводить проверку.

Стрельба за рулем: дело новосибирского треш-блогера Киселева направили в суд
Узнать подробнее
Читайте также:
Стали известны шокирующие подробности стрельбы психопата в новосибирском «Сан Сити»Особо опасен: вооруженный до зубов псих открыл стрельбу в новосибирском «Сан-Сити»Скандальный блогер из Новосибирска открыл стрельбу из машины прямо на ходу
#Происшествия#Новосибирск#Полиция#Стрельба#Эмилия Губарева#МВД#Дебошир
Подпишитесь
Микрошорты и металлик: новосибирский стилист рассказала о главных трендах 2024
Вчера, 08:28
Лучшую снежную скультуру-2024 определили в Новосибирске
Сегодня, 07:50
Тает лёд. Как сибирячки окунаются в купели на Крещение — фото
19 января, 11:06
Сколько можно заработать в Новосибирске на сдаче стеклянных бутылок
Вчера, 03:56
Концерт Орбакайте в Новосибирске требуют отменить православные активисты
Сегодня, 02:39
Названо число убийств и изнасилований в Новосибирской области в 2023 году
Сегодня, 11:19