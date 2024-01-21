Неизвестные открыли стрельбу возле станции метро «Студенческая» в Новосибирске

Вблизи станции метро «Студенческая» в Новосибирске местные жители слышали стрельбу. Это произошло утром 21 января. Очевидцы слышали звуки выстрелов около 4 часов на улице Геодезическая. После этого на место происшествия прибыли полицейские и сотрудники ГБР.