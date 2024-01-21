Неизвестные открыли стрельбу возле станции метро «Студенческая» в Новосибирске

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Вблизи станции метро «Студенческая» в Новосибирске местные жители слышали стрельбу. Это произошло утром 21 января. Очевидцы слышали звуки выстрелов около 4 часов на улице Геодезическая. После этого на место происшествия прибыли полицейские и сотрудники ГБР.
На территории рядом с «Бургер Кингом» было обнаружено разбитое стекло, следы крови и отверстия от пуль на стенах здания.
Информацию о случившемся подтвердили в региональном ГУ МВД. Полиция получила сообщение о дебоше и уже начала проводить проверку.