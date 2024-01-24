Кресло мэра Искитима занял 6-летний мальчик

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Шестилетнему мальчику из Искитима выпала возможность занять кресло главы города. Мэр Сергей Завражин исполнил мечту ребенка, о чем рассказал на своих страницах в соцсетях.
Детсадовец написал свое желание в рамках акции «Елка желаний» — он мечтал побыть в кресле главы Искитима Новосибирской области и узнать, какую работу он выполняет.
Сергей Завражин позволил ребенку занять свое место. В конце встречи, глава города подарил дошкольнику новогодний подарок.