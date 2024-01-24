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Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

Мальчика посадили в кресло главы

Кресло мэра Искитима занял 6-летний мальчик

24 января 2024, 05:32
Фото: Сергей Завражин/ВКонтакте
Мальчика посадили в кресло главы
6-летний мальчик из Искитима в Новосибирской области исполнил свою мечту, сев в кресло главы города.

Шестилетнему мальчику из Искитима выпала возможность занять кресло главы города. Мэр Сергей Завражин исполнил мечту ребенка, о чем рассказал на своих страницах в соцсетях.

Детсадовец написал свое желание в рамках акции «Елка желаний» — он мечтал побыть в кресле главы Искитима Новосибирской области и узнать, какую работу он выполняет.

Сергей Завражин позволил ребенку занять свое место. В конце встречи, глава города подарил дошкольнику новогодний подарок.

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