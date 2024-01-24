Скрипачки из Silenzium сыграли про беспечного ангела на берегу Бердского залива

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Новый клип уже появился на YouTube-канале коллектива 23 января. Всего за два часа его посмотрело более 2 тысяч человек.
Как призналась лидер Silenzium Наталья Нирамайя, руки до монтажа у нее «дошли только сейчас».
«Мы снимали клип еще в октябре 2023 года, на берегу Бердского залива. Но монтажу помешал плотный гастрольный график. Нам помогли Александр Охотин — известный скрипач и гитарист и Тимофей Тимербаев — наш ударник и музыкант в театре оперы и балета», — рассказала Наталья Нирамайя VN.ru.
Сейчас трио готовит к записи новый альбом. Композиция «Бсспечный ангел» станет на нем третьим треком.
Изначально кавер на песню «Run, Angel, Run» голландцев Golden Earring появился на сборнике Tribute to Harley-Davidson в исполнении группы Ария в 1999 году, затем музыканты исполняли его в сольной программе.
Напомним, что музыкант из Новосибирска Митя Фомин рассказал про бедственное положение родной матери.