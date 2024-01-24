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Posted Сегодня, 06:52

Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Прекрасные скрипачки из Новосибирска сыграли легендарный хит на берегу Бердского залива

Скрипачки из Silenzium сыграли про беспечного ангела на берегу Бердского залива

24 января 2024, 06:52
Фото: ВК / Официальное сообщество Silenzium
Прекрасные скрипачки из Новосибирска сыграли легендарный хит на берегу Бердского залива

Скрипичное трио Silenzium сняло клип «Беспечный ангел» у Бердского залива

Легендарное скрипичное кроссовер-трио Silenzium из Новосибирска записало новый клип. Композицию «Беспечный ангел» скрипачки запечатлели на берегу Бердского залива.

Новый клип уже появился на YouTube-канале коллектива 23 января. Всего за два часа его посмотрело более 2 тысяч человек.

Как призналась лидер Silenzium Наталья Нирамайя, руки до монтажа у нее «дошли только сейчас».

«Мы снимали клип еще в октябре 2023 года, на берегу Бердского залива. Но монтажу помешал плотный гастрольный график. Нам помогли Александр Охотин — известный скрипач и гитарист и Тимофей Тимербаев — наш ударник и музыкант в театре оперы и балета», — рассказала Наталья Нирамайя VN.ru.
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Сейчас трио готовит к записи новый альбом. Композиция «Бсспечный ангел» станет на нем третьим треком.

Изначально кавер на песню «Run, Angel, Run» голландцев Golden Earring появился на сборнике Tribute to Harley-Davidson в исполнении группы Ария в 1999 году, затем музыканты исполняли его в сольной программе.

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