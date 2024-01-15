Названы имена участников «Песни года» из Новосибирска за последние 50 лет

Posted Сегодня, 01:24
Published Сегодня, 01:24
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
«Песня года» — событие, проводимое ежегодно с 1971 года как в Советском Союзе, так и в России. За последние полвека, на этом шоу было исполнено 82 песни новосибирцев на 42 фестивалях.
Среди лауреатов можно отметить композиторов Александра Зацепина, Эдуарда Артемьева, Андрея Зуева, Павла Есенина и Вячеслава Тюрина, поэтов-песенников Сергея Острового, Эрика Чантурия и Ирины Нельсон (Терешина), певцов Шуру, Вячеслава Быкова и Митю Фомина, группы «HI-FI» и «Reflex», а также музыканта Юрия Генбачёва.
Отмечается, что первой песней новосибирца, исполненной на «Песне года», стала композиция Сергея Острового под названием «Зима», которую в 1971 году исполнил Эдуард Хиль, пишет VN.ru.