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Кто из новосибирцев был лауреатом фестиваля

Названы имена участников «Песни года» из Новосибирска за последние 50 лет

15 января 2024, 01:24
Фото: 1MI
Кто из новосибирцев был лауреатом фестиваля
Опубликованы имена жителей Новосибирска, которые стали лауреатами фестиваля «Песня года» с 1971 года.

«Песня года» — событие, проводимое ежегодно с 1971 года как в Советском Союзе, так и в России. За последние полвека, на этом шоу было исполнено 82 песни новосибирцев на 42 фестивалях.

Среди лауреатов можно отметить композиторов Александра Зацепина, Эдуарда Артемьева, Андрея Зуева, Павла Есенина и Вячеслава Тюрина, поэтов-песенников Сергея Острового, Эрика Чантурия и Ирины Нельсон (Терешина), певцов Шуру, Вячеслава Быкова и Митю Фомина, группы «HI-FI» и «Reflex», а также музыканта Юрия Генбачёва.

Отмечается, что первой песней новосибирца, исполненной на «Песне года», стала композиция Сергея Острового под названием «Зима», которую в 1971 году исполнил Эдуард Хиль, пишет VN.ru.

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#Культура#Общество#Новосибирск#Артист#Эмилия Губарева#Музыка#Певец
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