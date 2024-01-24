atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:17

Published Сегодня, 02:17

Modified Сегодня, 02:19

Updated Сегодня, 02:19

Выплата стала больше

Выплаты контрактникам повысили до 400 тысяч рублей в Новосибиркой области

24 января 2024, 02:17
Фото: Midjourney
Выплата стала больше
В Новосибирской области с 1 января 2024 года единовременная выплата контрактникам в ВС РФ увеличилась.

Как сообщили в правительстве, в Новосибирской области увеличена сумма единовременных выплат для контрактников, которые отправляются служить в Вооруженные Силы Российской Федерации на один год и более.

Теперь выплата составит 400 тысяч рублей. Из этой общей суммы 205 тысяч рублей будет выплачено из регионального бюджета, а оставшиеся 195 тысяч рублей — из федерального бюджета.

Кроме того, контрактники будут получать ежемесячное денежное довольствие, которое начинается от 210 тысяч рублей.

На сколько повысят пенсии военным пенсионерам в Новосибирске в 2024 году
Узнать подробнее
Читайте также:
«Будущий мэр» Новосибирска предложила понизить пенсииГрафик выплаты пенсий в январе 2024 новосибирским пенсионерамБойцы из Новосибирска спасли черного котенка Лютого в зоне СВО
#Новосибирск#Новосибирская область#Выплаты#Военные#Деньги#Эмилия Губарева#Военная служба#Контрактники
Подпишитесь
Против переноса столицы в Новосибирск высказался губернатор Андрей Травников
Сегодня, 01:30
«Возня, цирк, балаган»: депутат Бурмистров о выборе нового мэра Новосибирска
Вчера, 05:42
«Локоть — всё»: что произошло за время финального отпуска мэра Новосибирска
Сегодня, 02:00
На сбой в работе Telegram пожаловались новосибирцы
Сегодня, 01:40
Она пропадала 7 раз — история девочки из Новосибирска, которая постоянно сбегает
Вчера, 11:13
Никита Кологривый продает на аукционе встречу с собой — следующая ставка 100 тысяч
Вчера, 08:57