Выплаты контрактникам повысили до 400 тысяч рублей в Новосибиркой области

Posted Сегодня, 02:17
Published Сегодня, 02:17
Modified Сегодня, 02:19
Updated Сегодня, 02:19
Как сообщили в правительстве, в Новосибирской области увеличена сумма единовременных выплат для контрактников, которые отправляются служить в Вооруженные Силы Российской Федерации на один год и более.
Теперь выплата составит 400 тысяч рублей. Из этой общей суммы 205 тысяч рублей будет выплачено из регионального бюджета, а оставшиеся 195 тысяч рублей — из федерального бюджета.
Кроме того, контрактники будут получать ежемесячное денежное довольствие, которое начинается от 210 тысяч рублей.