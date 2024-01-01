График выплаты пенсий в январе 2024 новосибирским пенсионерам

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Новосибирские пенсионеры «первого потока», у кого дата перечисления пенсий в банки 11 число каждого месяца, получат свои деньги на карты по привычному графику. А пенсии, которые перечисляют на карты «вторым потоком» придут досрочно — 19 января, так как обычный день выдачи — 21 января — это воскресенье.
Немного сложнее обстоят дела с графиком выдачи пенсий, через Почту России.
В отделениях почтовой связи Новосибирска пенсионеры, получающие пенсию 3-4-5-6 числа каждого месяца, получат сои деньги, как обычно. А те, у кого выдача 7 числа — в январе это Рождество, праздничный день — получат пенсию немного раньше — 5 января.
В участках доставки пенсий и пособий городов Новосибирска, Искитима и Бердска деньги выдадут раньше: 3 января — за 3 и 6 января 2024; 4 января — за 4 и 7 января 2024; 5 января — за 5 и 8 января. Такая информация опубликована на официальном сайте отделения СФР по Новосибирской области.