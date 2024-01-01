График выплаты пенсий в январе 2024 новосибирским пенсионерам

Новосибирские пенсионеры «первого потока», у кого дата перечисления пенсий в банки 11 число каждого месяца, получат свои деньги на карты по привычному графику. А пенсии, которые перечисляют на карты «вторым потоком» придут досрочно — 19 января, так как обычный день выдачи — 21 января — это воскресенье.