atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:15

Published Сегодня, 03:15

Modified Сегодня, 03:21

Updated Сегодня, 03:21

Брошенные автомобили уберут с улиц города

Уродует город: бороться с автохламом во дворах Новосибирска заставили мэрию

25 января 2024, 03:15
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Брошенные автомобили уберут с улиц города

Бороться с автохламом во дворах Новосибирска заставили мэрию

Суд, по иску прокурора, обязал мэрию Новосибирска разработать правила для уборки дворовых территорий от бездействующих, брошенных автомобилей.

Это решение связано с тем, что автохлам мешает улучшению города, порядку на дворовых территориях и занимают парковочные места.

«Наличие брошенных и разукомплектованных транспортных средств во дворах жилых домов препятствует благоустройству города, уборке дворовых территорий, усугубляет проблему недостатка парковочных мест», — сообщили в прокуратуре.

«Суд обязал мэрию организовать и проводить работу по освобождению придомовых территорий от брошенных и разукомплектованных транспортных средств».

Прокуратура намеревается контролировать исполнение этого судебного решения со стороны администрации города.

«Не нужно в розовых очках смотреть»: глава Новосибирска недоволен уборкой дворов
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирской области начали сносить детские площадки во дворах: правда или фейк?Более 1,5 тысячи водителей из Новосибирска поймали на авто умерших родственников
#Транспорт#Город#Новосибирск#Суд#Мэрия#Автомобиль#Благоустройство#Прокуратура#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Первый небоскреб в Новосибирске начнут строить в 2025 году возле метро «Октябрьская»
Вчера, 07:58
«Возня, цирк, балаган»: депутат Бурмистров о выборе нового мэра Новосибирска
23 января, 05:42
«Локоть — всё»: что произошло за время финального отпуска мэра Новосибирска
Вчера, 02:00
«Неприятная вещь»: губернатор Травников рассказал, что выплатил ипотеку с 18% ставкой
Вчера, 07:40
Раритетное фото студенческих лет показала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова
Сегодня, 01:41
Против переноса столицы в Новосибирск высказался губернатор Андрей Травников
Вчера, 01:30