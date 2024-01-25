Уродует город: бороться с автохламом во дворах Новосибирска заставили мэрию

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:21
Updated Сегодня, 03:21
Это решение связано с тем, что автохлам мешает улучшению города, порядку на дворовых территориях и занимают парковочные места.
«Наличие брошенных и разукомплектованных транспортных средств во дворах жилых домов препятствует благоустройству города, уборке дворовых территорий, усугубляет проблему недостатка парковочных мест», — сообщили в прокуратуре.
«Суд обязал мэрию организовать и проводить работу по освобождению придомовых территорий от брошенных и разукомплектованных транспортных средств».
Прокуратура намеревается контролировать исполнение этого судебного решения со стороны администрации города.