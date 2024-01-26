Новосибирскую «бабайку», пугавшую детей, отправили в психбольницу

Женщина по имени Елена выключала свет на лестничных клетках, билась головой об стены, справляла малую нужду прямо в подъезде. Не стеснялась рассказывать про мнимую интимную связь с пожилым мужчиной (хотя жила с матерью-пенсионеркой). Дети боялись ее, а полиция не успевала на вызов.