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Published Сегодня, 12:30

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Updated Сегодня, 12:32

Неадекватная сибирячка запугала весь подъезд

Новосибирскую «бабайку», пугавшую детей, отправили в психбольницу

26 января 2024, 12:30
Фото: Сибкрай. ru
Неадекватная сибирячка запугала весь подъезд

В Новосибирске неадекватную женщину, орущую в подъезде, направили на лечение

В Новосибирске странную обитательницу дома в Южно-Чемском жилмассиве отправили в психиатрическую больницу. Практически месяц женщина вместе с матерью изводила соседей нестерпимой вонью, неадекватным поведением, шумом и воплями. Особенно сибирячку боялись маленькие дети, прозвавшие ее «бабайкой».

Как сообщает Сибкрай. ru, женщины сняли в десятиэтажном доме по улице Виктора Шевелева, 38/1 крохотную каморку на последнем этаже. Внутри чуланчика отсутствовал санузел, внутри было лишь окно и батарея отопления. Впрочем, это не мешало квартиранткам довести соседей до умопомешательства практически сразу же.

Женщина по имени Елена выключала свет на лестничных клетках, билась головой об стены, справляла малую нужду прямо в подъезде. Не стеснялась рассказывать про мнимую интимную связь с пожилым мужчиной (хотя жила с матерью-пенсионеркой). Дети боялись ее, а полиция не успевала на вызов.

«В полнолуние стучалась во все двери. „Налейте мне кофе, гады!“. Потом говорила, что искала тепла и еды», — рассказала одна из соседок Ольга.
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Сначала жильцы начали бить тревогу в социальных сетях, затем обратились в прокуратуру и администрацию Кировского района. Но выселить неадекватных «бабаек» удалось лишь 25 января. При этом человек, сдавший помещение — Егор Дударев — отрицает, что сделал это намеренно.

«Сдавали женщине 1963 года рождения, Нине Станиславовне. Под офисное помещение. Меня она сама обманула», — заявил новосибирец.

В магазине женщин знают как наглых попрошаек, клянчащих продукты на «покушать». При этом жалостливые покупатели должны раскошелиться на дорогие продукты. Сама Нина Станиславовна ходит с игрушечной коляской.

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Наконец-то прибывшим в четверг полицейским пришлось увезти Елену в отдел, где позже для «бабайки» вызвали спецбригаду. Нина Станиславовна отправится по месту прописки в Заельцовский район. А жильцам придется отмывать чулан от грязи и эксрементов.

Напомним, что из-за коммунальной аварии в Новосибирске жильцы чуть не сварились в кипятке.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Полиция#Александр Ляхов#Психбольница#Жильцы
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