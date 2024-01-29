Карантин по бешенству ввели в двух селах Новосибирской области

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
На территории поселка Прямушка Кудельно-Ключевского сельсовета Тогучинского района карантин будет действовать с 30 января по 30 марта 2024 года.
На территории села Верх-Урюм Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района — с 30 января по 29 марта 2024 года.
На указанный период запрещено лечение больных животных, ввоз и вывоз животных, в том числе, на убой, снятие шкур с трупов животных, проведение ярмарок, отлов диких животных.
Также с 29 января в селе Мошнино Мошковского района сняли карантин, который действовал ранее.