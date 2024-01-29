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В новосибирских селах ввели карантин из-за выявленных случаях бешенства. 29 января 2024 года

Карантин по бешенству ввели в двух селах Новосибирской области

29 января 2024, 08:11
Фото: Яна Бешевая / 1MI
В новосибирских селах ввели карантин из-за выявленных случаях бешенства. 29 января 2024 года

В двух новосибирских селах ввели карантин по бешенству

С 30 января в двух селах Новосибирской области введен карантин из-за выявленных случаев заражения домашних животных в личных подсобных хозяйствах. Соответствующие постановления опубликованы 29 января на сайте регионального правительства.

На территории поселка Прямушка Кудельно-Ключевского сельсовета Тогучинского района карантин будет действовать с 30 января по 30 марта 2024 года.

На территории села Верх-Урюм Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района — с 30 января по 29 марта 2024 года.

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На указанный период запрещено лечение больных животных, ввоз и вывоз животных, в том числе, на убой, снятие шкур с трупов животных, проведение ярмарок, отлов диких животных.

Также с 29 января в селе Мошнино Мошковского района сняли карантин, который действовал ранее.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Бешенство#Карантин#Село#Скот#Алёна Рогонова
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