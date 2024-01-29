Новосибирского хирурга, забывшего в пациентке салфетку, освободили от наказания

В 2021 году в травматологическое отделение больницы №38 госпитализировали 69-летнюю женщину с закрытым оскольчатым переломом бедра со смещением. Ей установили в бедро титановую пластину, но состояние пациентки ухудшилось, развилось гнойное воспаление. В сентябре врачи провели повторную операцию. Но 13 ноября пациентка скончалась. Оказалось, что при проведении операции врач забыл в теле женщины салфетку. Следователи возбудили в отношении хирурга Данила Границы уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (по статье 109 УК РФ).