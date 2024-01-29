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Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Хирург Данил Граница при проведении операции забыл в теле женщины салфетку. Сначала ему назначили 1,5 года лишения свободы, но позже изменили приговор. 29 января 2024 года

Новосибирского хирурга, забывшего в пациентке салфетку, освободили от наказания

29 января 2024, 08:43
Фото: Новосибирский областной суд
Хирург Данил Граница при проведении операции забыл в теле женщины салфетку. Сначала ему назначили 1,5 года лишения свободы, но позже изменили приговор. 29 января 2024 года

Новосибирского хирурга освободили от наказания за смерть пациентки от салфетки

29 января Новосибирский областной суд изменил приговор хирургу-ортопеду Данилу Границе в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Летом 2023 года Кировский районный суд назначил врачу 1,5 лет ограничения свободы и запретил проводить операции и оказывать другие медицинские услуги на протяжении двух лет.

Апелляционное постановление суда вступило в законную силу.

Суд принял апелляцию, которую подал хирургСуд принял апелляцию, которую подал хирург
Суд принял апелляцию, которую подал хирург
Фото: Новосибирский областной суд

В 2021 году в травматологическое отделение больницы №38 госпитализировали 69-летнюю женщину с закрытым оскольчатым переломом бедра со смещением. Ей установили в бедро титановую пластину, но состояние пациентки ухудшилось, развилось гнойное воспаление. В сентябре врачи провели повторную операцию. Но 13 ноября пациентка скончалась. Оказалось, что при проведении операции врач забыл в теле женщины салфетку. Следователи возбудили в отношении хирурга Данила Границы уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (по статье 109 УК РФ).

Забыл в ране салфетку. В Новосибирске хирурга осудили за смерть пациентки
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