Новосибирского хирурга, забывшего в пациентке салфетку, освободили от наказания

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Летом 2023 года Кировский районный суд назначил врачу 1,5 лет ограничения свободы и запретил проводить операции и оказывать другие медицинские услуги на протяжении двух лет.
Апелляционное постановление суда вступило в законную силу.
В 2021 году в травматологическое отделение больницы №38 госпитализировали 69-летнюю женщину с закрытым оскольчатым переломом бедра со смещением. Ей установили в бедро титановую пластину, но состояние пациентки ухудшилось, развилось гнойное воспаление. В сентябре врачи провели повторную операцию. Но 13 ноября пациентка скончалась. Оказалось, что при проведении операции врач забыл в теле женщины салфетку. Следователи возбудили в отношении хирурга Данила Границы уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (по статье 109 УК РФ).