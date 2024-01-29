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29 января из-за пяти дефектов теплоснабжение отключено в 23 домах и двух садах в Ленинском и Кировском районах

Перерасчет оплаты за тепло нужно проконтролировать — губернатор Травников

29 января 2024, 04:24
Фото: Ангелина Скибина / 1MI
29 января из-за пяти дефектов теплоснабжение отключено в 23 домах и двух садах в Ленинском и Кировском районах

Губернатор поручил проконтролировать перерасчет оплаты за тепло в Новосибирске

Все жители, в домах которых не было отопления и горячего водоснабжения из-за коммунальных аварий, должны получить перерасчет по оплате ЖКУ. Об этом 29 января в ходе оперативного совещания правительства НСО напомнил губернатор региона Андрей Травников.

Губернатор считает, что не все управляющие организации могут подойти к этому вопросу ответственно.

Что касается пересчета, все участники — УК, СГК — понимают установки, которые доведены? Плата не должна взыматься за весь период отсутствия тепла и горячей воды. просьба за этим следить. Потому что коллектив большой разношерстный. УК у нас много. Есть сильные, есть не такие ответственные. За каждым нужно проследить, — дал наказ губернатор.

На том же совещании глава оперативного штаба по ликвидации аварий на коммунальных объектах Новосибирска Сергей Сёмка сообщил, что сейчас районные комиссии актируют и подтверждают ущерб, нанесенный многоквартирным домам и имуществу граждан из-за коммунальных аварий.

29 января из-за пяти дефектов теплоснабжение отключено в 23 домах и двух садах в Ленинском и Кировском районах.

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#Новосибирск#Отопление#Горячая вода#ЖКХ#Коммунальная авария#Теплоснабжение#Коммунальные аварии в Новосибирске — как мерзнет город#Алёна Рогонова
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