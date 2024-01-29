Перерасчет оплаты за тепло нужно проконтролировать — губернатор Травников

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Губернатор считает, что не все управляющие организации могут подойти к этому вопросу ответственно.
Что касается пересчета, все участники — УК, СГК — понимают установки, которые доведены? Плата не должна взыматься за весь период отсутствия тепла и горячей воды. просьба за этим следить. Потому что коллектив большой разношерстный. УК у нас много. Есть сильные, есть не такие ответственные. За каждым нужно проследить, — дал наказ губернатор.
На том же совещании глава оперативного штаба по ликвидации аварий на коммунальных объектах Новосибирска Сергей Сёмка сообщил, что сейчас районные комиссии актируют и подтверждают ущерб, нанесенный многоквартирным домам и имуществу граждан из-за коммунальных аварий.
29 января из-за пяти дефектов теплоснабжение отключено в 23 домах и двух садах в Ленинском и Кировском районах.