Перерасчет оплаты за тепло нужно проконтролировать — губернатор Травников

Губернатор поручил проконтролировать перерасчет оплаты за тепло в Новосибирске

Все жители, в домах которых не было отопления и горячего водоснабжения из-за коммунальных аварий, должны получить перерасчет по оплате ЖКУ. Об этом 29 января в ходе оперативного совещания правительства НСО напомнил губернатор региона Андрей Травников.