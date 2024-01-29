Жителям пяти домов в Новосибирске сделали перерасчет за отопление на 678 тысяч рублей

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Published Сегодня, 06:26
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Прокуратура Октябрьского района установила, что при начислении оплаты за отопление допущено нарушение постановления Губернатора Новосибирской области от 30.11.2022 N 233 «О предельных индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Новосибирской области на декабрь 2022 года и 2023 год».
Максимальный индекс изменения размера платы по отоплению в декабре 2022 года по отношению к ноябрю 2022 года оказался превышен на 8,1%.
В отношении руководителя ресурсоснабжающей организации завели дело о нарушении порядка ценообразования (ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ), в наказание ему вынесли предупреждение.
29 января губернатор Андрей Травников поручил проконтролировать перерасчет оплаты за тепло в Новосибирске. Он коснется жильцов, чьи дома попали в зоны коммунальных аварий. Глава региона считает, что не все управляющие организации могут подойти к этому вопросу ответственно.