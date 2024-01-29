Жителям пяти домов в Новосибирске сделали перерасчет за отопление на 678 тысяч рублей

29 января губернатор Андрей Травников поручил проконтролировать перерасчет оплаты за тепло в Новосибирске. Он коснется жильцов, чьи дома попали в зоны коммунальных аварий. Глава региона считает, что не все управляющие организации могут подойти к этому вопросу ответственно.