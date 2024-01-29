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Новосибирцам сделали перерасчет за отопление почти на 700 тысяч рублей

Жителям пяти домов в Новосибирске сделали перерасчет за отопление на 678 тысяч рублей

29 января 2024, 06:26
Фото: 1MI

Новосибирцам сделали перерасчет за отопление почти на 700 тысяч рублей

Собственникам 737 квартир пяти домов на улицах Выборная и Рябиновая в Октябрьском районе Новосибирска сделали перерасчет за отопление на общую сумму 678 тысяч рублей. Об этом 29 января сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Прокуратура Октябрьского района установила, что при начислении оплаты за отопление допущено нарушение постановления Губернатора Новосибирской области от 30.11.2022 N 233 «О предельных индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Новосибирской области на декабрь 2022 года и 2023 год».

Максимальный индекс изменения размера платы по отоплению в декабре 2022 года по отношению к ноябрю 2022 года оказался превышен на 8,1%.

В отношении руководителя ресурсоснабжающей организации завели дело о нарушении порядка ценообразования (ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ), в наказание ему вынесли предупреждение.

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29 января губернатор Андрей Травников поручил проконтролировать перерасчет оплаты за тепло в Новосибирске. Он коснется жильцов, чьи дома попали в зоны коммунальных аварий. Глава региона считает, что не все управляющие организации могут подойти к этому вопросу ответственно.

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#Экономика#Новосибирск#Отопление#Отключение#ЖКХ#Перерасчет#Перерасчёт оплаты отопления#Коммунальные аварии в Новосибирске — как мерзнет город#Алёна Рогонова
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